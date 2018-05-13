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13 мая, источник: Спорт-Экспресс

Сантиметр ценою в титул. «Зенит» выиграл Лигу чемпионов!

Команда Владимира Алекно победила итальянскую «Чивитанову» в драматичном пятисетовом матче, уступая по ходу встречи.

Источник: Спорт-Экспресс

½ финала
ПЕРУДЖА — ЗЕНИТ-КАЗАНЬ — 0:3 (22:25, 20:25, 20:25)
Судьи: Колладо (Франция), Геротодорос (Греция).
Время игры — 1:23 (27+29+27).
Набранные очки — 62:75 (атака — 25:42, блок — 7:4, подача — 3:10, ошибки соперника — 27:19).
12 мая. Казань. «Баскет Холл». 7000 зрителей.

Финал
ЛУБЕ ЧИВИТАНОВА — ЗЕНИТ-КАЗАНЬ — 2:3 (27:29, 25:18, 25:23, 23:25, 15:17)
Судьи: Геротодорос (Греция), Колладо (Франция).
Время игры — 2:28 (36+27+30+29+26).
Набранные очки — 115:112 (атака — 65:66, блок — 12:10, подача — 5:9, ошибки соперника — 33:27).
13 мая. Казань. «Баскет Холл». 7000 зрителей.

ЭТО БЫЛА НЕВЕРОЯТНАЯ И СЛОЖНАЯ ПОБЕДА

Нынешний сезон в Казани богат на знаковые спортивные прощания. Совсем недавно город провожал из большого футбола Гекдениза Карадениза, который отдал «Рубину» 10 потрясающих лет, а в воскресенье пришло время Вильфредо Леона.

Правда, в отличие от великолепного турецкого полузащитника, кубинский доигровщик не завершает карьеру, а делает следующий шаг. Четыре сезона Леона в Казани — это золотой фонд в истории всего татарстанского спорта. Я уже не раз писал о том, что город никогда в своей истории не видел игру такого гения. Кубинец прирос корнями к Казани — здесь у него родилась дочь, он выучил русский язык, и принес «Зениту» уйму трофеев. Но время уже пришло.

Это странно, но ведь Леон уходит из лучшего клуба Европы, который он сам и поднял на Олимп. Он просто уходит в другую лигу, где за него будет болеть больше зрителей, где ему будут уделять внимание сопоставимо его гению, и где, видимо, его ждет более жирный контракт. Но в Казани у него оставалось последнее дело. В субботу он чуть ли не единолично разобрался с «Перуджей» (3:0) 16 очков и 6 эйсов! Примечательно, что именно там он будет играть в следующем году, но пока он должен был отплатить еще одной золотой монетой «Зениту».

ПОСЛЕДНЯЯ МИССИЯ

День начинался с матча за третье место, где «Перуджа» взяла в «бронзу» только в пятом сете матча с «Заксой». Такой разогрев перед финалом — именно то, что нужно. Трибуны «Баскет-холла» собрали аншлаг, что, видимо, больше давило на самих хозяев, чем на «Чивитанову». На кону был пятый титул в сезоне, а это космический результат, который уже невозможно превзойти.

Итальянцы разобрали игру Казани до молекул — блок успевал за всеми решениями Бутько, а Леон допустил аж три не типичных для себя ошибки в концовке. Итальянцы имели сетбол, но партнеры поддержали своего лидера съемом, а в нужный момент Лео выдал свой фирменный эйс — 29:27.

Казалось, что во второй партии излишнее волнение у «Зенита» должно уйти, но команда Алекно продолжала допускать слишком много ошибок. В какой-то момент всем стало понятно, игра у Казани пропала. В этот момент в зале возникла давящая тишина, и только итальянские комментаторы рвали глотки. У «Чивитановы» полетело абсолютно все, а в защите Хуанторена, Кристенсон и компания тащили каждый мяч. 18−25 — с таким счетом «Зенит» не уступал во второй партии очень давно.

В третьем сете груз ответственности повис на руки хозяев пудовыми гирями. Итальянцы буквально порхали по площадке, а «Зениту» каждое очко давалось с мясом и болью. Алекно пытался взбодрить команду тайм-аутами, но максимум что получалось — это подача, а на блоке и в защите были огромные проблемы. На все технические перерывы Казань уходила, отставая в счете. «Чивитанова» показывала какой-то космический процент атак.

СЛОВО КАПИТАНУ

«Зениту» нужно было чудо. Леон и Михайлов в концовке четвертой партии свое забили, но настоящим переломом стал планер Самойленко. Дальше уже «кубинская кувалда» сделала свое дело.

Тай-брейк — сплошной поединок нервов. «Зенит» снова всегда чуть-чуть догоняет — 3:6, 6:9, но тут на подачу выходит Александр Бутько и выдает два эйса на заказ. Матч снова ушел в баланс. Леон сделал сначала 16:15, а потом подал тот самый исторический эйс, который принес Казани очередную победу в Лиге чемпионов.

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