Волейболисты казанского «Зенита» четвертый раз подряд стали победителями Лиги чемпионов

Ранее в матче за третье место итальянская «Перуджа» со счетом 3−2 обыграла польскую «Заксу» и второй год подряд стала призером Лиги чемпионов.

«Зенит» четвертый раз подряд и шестой раз в истории стал победителем Лиги чемпионов (2007/08, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18), также казанцы дважды становились вторыми (2010/11, 2017/18) и один раз — третьими (2012/13). Помимо «Зенита», из российских клубов в Лиге чемпионов побеждали «Локомотив» из Новосибирска (2012/13) и «Белогорье» (2013/14). Таким образом, победителем турнира последние семь лет становятся российские клубы.