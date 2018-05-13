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22:18 (мск), источник: ТАСС

Волейболисты казанского «Зенита» четвертый раз подряд стали победителями Лиги чемпионов

КАЗАНЬ, 13 мая. /ТАСС/. Российский «Зенит» из Казани со счетом 3−2 (29:27, 18:25, 23:25, 25:23, 17:15) одержал победу над итальянским клубом «Кучине-Лубе» из города Чивитанова-Марке в финальном матче волейбольной Лиги чемпионов. «Финал четырех» турнира проходил в Казани.

Ранее в матче за третье место итальянская «Перуджа» со счетом 3−2 обыграла польскую «Заксу» и второй год подряд стала призером Лиги чемпионов.

«Зенит» четвертый раз подряд и шестой раз в истории стал победителем Лиги чемпионов (2007/08, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18), также казанцы дважды становились вторыми (2010/11, 2017/18) и один раз — третьими (2012/13). Помимо «Зенита», из российских клубов в Лиге чемпионов побеждали «Локомотив» из Новосибирска (2012/13) и «Белогорье» (2013/14). Таким образом, победителем турнира последние семь лет становятся российские клубы.

«Кучине-Лубе», который выигрывал турнир в сезоне-2001/02, впервые в истории завоевал серебро Лиги чемпионов. Также команда два раза становилась третьей — в сезонах-2015/16 и 2016/17.

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