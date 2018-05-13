Мужская сборная Беларуси по волейболу стала победителем турнира в Украине
13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по волейболу стала победителем международного турнира в украинском
13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси по волейболу стала победителем международного турнира в украинском
В решающей игре за первое место команда под руководством тренеров Виктора Бекши и Дмитрия Лихорада была сильнее сборной Украины со счетом 3:0 (26:24, 25:23, 25:20). Хозяева площадки не смогли сдержать нападение белорусов, где выделялся Родион Мискевич (18 очков).
Уверено действовали белорусские игроки и на блоке, заработав 11 очков в этом компоненте. Ранее команда из Беларуси была сильнее в
Женская сборная Беларуси заняла второе место в этих соревнованиях, уступив на
Обе белорусские волейбольные сборные готовятся к старту в Евролиге, турнир в этом сезоне разделен на два дивизиона: «золотую» и «серебряную» лиги. Женская команда выступит в «золотой» лиге. Первый матч подопечные Петра Хилько проведут на выезде 19 мая в Попраде со Словакией. Мужская сборная стартует в «серебряной» лиге 20 мая домашней встречей с Албанией.