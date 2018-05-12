«Зенит» идет на рекорд, Леон прощается с Казанью

Источник: cev.lu

РАСПИСАНИЕ «ФИНАЛА ЧЕТЫРЕХ»

12 мая, суббота

16.00. «Мачерата» (Италия) — «Кендзежин Козле» (Польша)

19.00. «Зенит-Казань» — «Перуджа (Италия).

13 мая, воскресенье

16.00. Матч за 3-е место

19.00. Финал.

«Зенит» три года подряд побеждал в Лиге чемпионов, выигрывая «Финалы четырех» в Берлине, Кракове и Риме. На этот раз развязка состоится в Казани. И в случае успеха российский клуб установит новый рекорд — четырежды подряд в этом турнире не побеждал еще никто. В период с 1985 по 1989 годы, правда, доминировал московский ЦСКА, но тогда главный клубный турнир континента имел другой формат и назывался Кубком европейских чемпионов.

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ИНТРИГИ ПОЛУФИНАЛА

Вместе с тем четвертый заход на Кубок может получиться для «Зенита» крайне тяжелым. Многие убеждены, что уже в субботу, когда Казань сразится с лучшим клубом Италии — «Перуджей», и будет сыгран досрочный финал.

У этого матча огромное количество подоплек. Во-первых, ведомая Иваном Зайцевым итальянская команда жаждет отомстить за прошлогодний разгром в финале. Во-вторых, «Перуджа» сейчас хороша как никогда — играет на загляденье. В-третьих, именно этот клуб в следующем сезоне будет представлять лидер «Зенита» и, возможно, лучший игрок мира Вильфредо Леон. Кубинцу с польским паспортом осталось провести за Казань всего два матча. И один из них против будущей команды. Прежде Леон усомниться в своем профессионализме не давал, но ситуация в любом случае будет нерядовой.

Наконец, у Алекно свои отношения с полуфиналами Лиги чемпионов в России. В 2004-м ведомый им французский «Тур» проиграл в Белгороде «Белогорью», в чем не было ничего удивительного. А вот когда в 2007 году в Москве его «Динамо» уступило все тому же «Туру» — это стало настоящей сенсацией. Наконец, пять лет назад Алекно уже с «Зенитом» остановился в шаге от финала — в Омске его переиграл новосибирский «Локомотив» Андрея Воронкова. Сумеет ли именитый специалист на этот раз прервать столь неудачную тенденцию?

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БУДЕТ ЛИ РЕКОРД?

Безусловно, матч «Зенита» и «Перуджи» будет главной игрой дня. Но и о второй паре забывать не стоит — в ней сыграют «Кендзежин Козле» из Польши и еще один итальянский клуб — «Мачерата».

«Кендзежин Козле» добрался до Казани на уверенном ходу, проиграв за весь турнир один лишь матч — бельгийскому «Нолико» на групповом этапе. Но вместе с тем полякам повезло с сеткой в плей-офф — ни итальянские, ни российские клубы им там не попались. А со всеми остальными бороться можно и нужно.

«Мачерата», что интересно, на групповом этапе угодила в один квартет с «Перуджей». Оба раза соотечественникам уступила, но остальных соперников команда Жени Гребенникова без особых проблем переиграла. После этого были пройдены польская «Скра» и «Трентино».

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И хотя многие убеждены, что игра с «Перуджей» будет досрочным финалом для «Зенита», бежать впереди паровоза не стоит. Сколько было примеров, когда два серьезных соперника, увлекшись друг другом, не замечали, как на полном ходу выскакивал кто-то третий. Алекно, например, прекрасно помнит, как в 2007 году все ждали финала между «Динамо» и «Мачератой», а получили матч «Тур» — «Фридрихсхафен». И, будем надеяться, повторения того сценария он не допустит.

Все-таки будет очень красиво, если «Зенит» возьмет рекордный четвертый кубок Лиги чемпионов на глазах своих зрителей. Это станет превосходным завершением российского этапа карьера и для Леона, который в Казани с 2014 года и выиграл с ней все трофеи, которые только возможно. Он заслужил того, чтобы уйти победителем.

РАДУЮСЬ, ЧТО ИГРОКИ НЕ БЬЮТ МЕНЯ ПОСЛЕ ТРЕНИРОВОК

— Психологическая подготовка к финалу была крайне сложной, — сказал перед матчем Алекно. — После завершения каждой тренировки я радуюсь, что игроки меня не побили. Им сейчас тяжело тренироваться каждый день. Вижу, что они выдавливают из себя последнее. Они уже неделю назад готовы были играть этот финал.