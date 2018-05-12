«Зенит» идет на рекорд, Леон прощается с Казанью

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер режиссер фильма «В моей смерти прошу винить Клаву К.»
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Какими выросли дети-звезды советского кино
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Юлия Меньшова рассмешила поклонников забавным танцем
Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Вашингтон Кэпиталз
Футбол. Зарубежный
11.05
Генгам3
Марсель3
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
11.05
Беларусь0
Чехия3
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
11.05
США13
Южная Корея1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
11.05
Франция5
Австрия2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
11.05
Дания3
Норвегия0
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13:15
Словакия
Швеция
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13:15
Латвия
Германия
Футбол. Первый дивизион
14:00
Тамбов
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Сибирь
Футбол. Первый дивизион
14:00
Балтика
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
14:00
Енисей
Динамо СПб
Футбол. Первый дивизион
14:00
Зенит-2
Шинник
Футбол. Первый дивизион
14:00
Факел
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
14:00
Ротор-Волгоград
Химки
Футбол. Первый дивизион
14:00
Кубань
Томь
Футбол. Первый дивизион
14:00
Луч-Энергия
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
14:00
Авангард К
Олимпиец
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Муж Леры Кудрявцевой умилил соцсети фото с беременной женой
Галина Юдашкина показала подросших сыновей
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Российские хоккеисты сыграют со швейцарцами на чемпионате мира
Сборная США забросила 13 шайб в матче чемпионата мира по хоккею
Поклонники назвали 67-летнюю Алферову эталоном женственности
Пластические операции, которые никогда не выйдут из моды
104-летний австралийский ученый совершил эвтаназию
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
8Тутберидзе и Медведева: теперь порознь
9Российские хоккеисты почтили память советских воинов
00:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» идет на рекорд, Леон прощается с Казанью

В выходные в Казани состоится «Финал четырех» Лиги чемпионов, главным фаворитом которого является команда Владимира Алекно.

Источник: cev.lu

РАСПИСАНИЕ «ФИНАЛА ЧЕТЫРЕХ»

12 мая, суббота
16.00. «Мачерата» (Италия) — «Кендзежин Козле» (Польша)
19.00. «Зенит-Казань» — «Перуджа (Италия).

13 мая, воскресенье
16.00. Матч за 3-е место
19.00. Финал.

«Зенит» три года подряд побеждал в Лиге чемпионов, выигрывая «Финалы четырех» в Берлине, Кракове и Риме. На этот раз развязка состоится в Казани. И в случае успеха российский клуб установит новый рекорд — четырежды подряд в этом турнире не побеждал еще никто. В период с 1985 по 1989 годы, правда, доминировал московский ЦСКА, но тогда главный клубный турнир континента имел другой формат и назывался Кубком европейских чемпионов.

Во время загрузки произошла ошибка.

ИНТРИГИ ПОЛУФИНАЛА

Вместе с тем четвертый заход на Кубок может получиться для «Зенита» крайне тяжелым. Многие убеждены, что уже в субботу, когда Казань сразится с лучшим клубом Италии — «Перуджей», и будет сыгран досрочный финал.

У этого матча огромное количество подоплек. Во-первых, ведомая Иваном Зайцевым итальянская команда жаждет отомстить за прошлогодний разгром в финале. Во-вторых, «Перуджа» сейчас хороша как никогда — играет на загляденье. В-третьих, именно этот клуб в следующем сезоне будет представлять лидер «Зенита» и, возможно, лучший игрок мира Вильфредо Леон. Кубинцу с польским паспортом осталось провести за Казань всего два матча. И один из них против будущей команды. Прежде Леон усомниться в своем профессионализме не давал, но ситуация в любом случае будет нерядовой.

Наконец, у Алекно свои отношения с полуфиналами Лиги чемпионов в России. В 2004-м ведомый им французский «Тур» проиграл в Белгороде «Белогорью», в чем не было ничего удивительного. А вот когда в 2007 году в Москве его «Динамо» уступило все тому же «Туру» — это стало настоящей сенсацией. Наконец, пять лет назад Алекно уже с «Зенитом» остановился в шаге от финала — в Омске его переиграл новосибирский «Локомотив» Андрея Воронкова. Сумеет ли именитый специалист на этот раз прервать столь неудачную тенденцию?

Во время загрузки произошла ошибка.

БУДЕТ ЛИ РЕКОРД?

Безусловно, матч «Зенита» и «Перуджи» будет главной игрой дня. Но и о второй паре забывать не стоит — в ней сыграют «Кендзежин Козле» из Польши и еще один итальянский клуб — «Мачерата».

«Кендзежин Козле» добрался до Казани на уверенном ходу, проиграв за весь турнир один лишь матч — бельгийскому «Нолико» на групповом этапе. Но вместе с тем полякам повезло с сеткой в плей-офф — ни итальянские, ни российские клубы им там не попались. А со всеми остальными бороться можно и нужно.

«Мачерата», что интересно, на групповом этапе угодила в один квартет с «Перуджей». Оба раза соотечественникам уступила, но остальных соперников команда Жени Гребенникова без особых проблем переиграла. После этого были пройдены польская «Скра» и «Трентино».

Во время загрузки произошла ошибка.

И хотя многие убеждены, что игра с «Перуджей» будет досрочным финалом для «Зенита», бежать впереди паровоза не стоит. Сколько было примеров, когда два серьезных соперника, увлекшись друг другом, не замечали, как на полном ходу выскакивал кто-то третий. Алекно, например, прекрасно помнит, как в 2007 году все ждали финала между «Динамо» и «Мачератой», а получили матч «Тур» — «Фридрихсхафен». И, будем надеяться, повторения того сценария он не допустит.

Все-таки будет очень красиво, если «Зенит» возьмет рекордный четвертый кубок Лиги чемпионов на глазах своих зрителей. Это станет превосходным завершением российского этапа карьера и для Леона, который в Казани с 2014 года и выиграл с ней все трофеи, которые только возможно. Он заслужил того, чтобы уйти победителем.

РАДУЮСЬ, ЧТО ИГРОКИ НЕ БЬЮТ МЕНЯ ПОСЛЕ ТРЕНИРОВОК

— Психологическая подготовка к финалу была крайне сложной, — сказал перед матчем Алекно. — После завершения каждой тренировки я радуюсь, что игроки меня не побили. Им сейчас тяжело тренироваться каждый день. Вижу, что они выдавливают из себя последнее. Они уже неделю назад готовы были играть этот финал.

Я не Всевышний и не могу сказать, как все будет в финале. Безусловно, была теоретическая работа, разбор «Перуджи». Мы готовились. Примерно понимаем, чего ждать от себя и от соперника. Надеемся, что будет полный зал и мощная поддержка болельщиков. Когда публика поддерживает, волнение пропадает.
Салах переходит в "Реал". Известна и сумма трансфера
Российские хоккеисты сыграют со швейцарцами на чемпионате мира
Сборная США забросила 13 шайб в матче чемпионата мира по хоккею
Уход Манчини из «Зенита»: подробности
Зеппельт капут: обличителя России не пускают на ЧМ
Белорусские хоккеисты проиграли пятый матч подряд на ЧМХ
Станет ли «Локомотив» самым малозабивающим чемпионом?
Новости
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Ирина Шейк, Эмбер Херд, Лупита Нионго и три премьеры Канн 2018 Престижный киносмотр продолжается: главные звезды мира кино блистают на красных дорожках на Лазурном берегу
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь