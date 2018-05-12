«Зенит» идет на рекорд, Леон прощается с Казанью
В выходные в Казани состоится «Финал четырех» Лиги чемпионов, главным фаворитом которого является команда Владимира Алекно.
В выходные в Казани состоится «Финал четырех» Лиги чемпионов, главным фаворитом которого является команда Владимира Алекно.
РАСПИСАНИЕ «ФИНАЛА ЧЕТЫРЕХ»
12 мая, суббота
16.00. «Мачерата» (Италия) — «Кендзежин Козле» (Польша)
19.00. «Зенит-Казань» — «Перуджа (Италия).
13 мая, воскресенье
16.00. Матч за 3-е место
19.00. Финал.
«Зенит» три года подряд побеждал в Лиге чемпионов, выигрывая «Финалы четырех» в Берлине, Кракове и Риме. На этот раз развязка состоится в Казани. И в случае успеха российский клуб установит новый рекорд — четырежды подряд в этом турнире не побеждал еще никто. В период с 1985 по 1989 годы, правда, доминировал московский ЦСКА, но тогда главный клубный турнир континента имел другой формат и назывался Кубком европейских чемпионов.
ИНТРИГИ ПОЛУФИНАЛА
Вместе с тем четвертый заход на Кубок может получиться для «Зенита» крайне тяжелым. Многие убеждены, что уже в субботу, когда Казань сразится с лучшим клубом Италии — «Перуджей», и будет сыгран досрочный финал.
У этого матча огромное количество подоплек.
Наконец, у Алекно свои отношения с полуфиналами Лиги чемпионов в России. В 2004-м ведомый им французский «Тур» проиграл в Белгороде «Белогорью», в чем не было ничего удивительного. А вот когда в 2007 году в Москве его «Динамо» уступило все тому же «Туру» — это стало настоящей сенсацией. Наконец, пять лет назад Алекно уже с «Зенитом» остановился в шаге от финала — в Омске его переиграл новосибирский «Локомотив» Андрея Воронкова. Сумеет ли именитый специалист на этот раз прервать столь неудачную тенденцию?
БУДЕТ ЛИ РЕКОРД?
Безусловно, матч «Зенита» и «Перуджи» будет главной игрой дня. Но и о второй паре забывать не стоит — в ней сыграют «Кендзежин Козле» из Польши и еще один итальянский клуб — «Мачерата».
«Кендзежин Козле» добрался до Казани на уверенном ходу, проиграв за весь турнир один лишь матч — бельгийскому «Нолико» на групповом этапе. Но вместе с тем полякам повезло с сеткой в
«Мачерата», что интересно, на групповом этапе угодила в один квартет с «Перуджей». Оба раза соотечественникам уступила, но остальных соперников команда Жени Гребенникова без особых проблем переиграла. После этого были пройдены польская «Скра» и «Трентино».
И хотя многие убеждены, что игра с «Перуджей» будет досрочным финалом для «Зенита», бежать впереди паровоза не стоит. Сколько было примеров, когда два серьезных соперника, увлекшись друг другом, не замечали, как на полном ходу выскакивал
РАДУЮСЬ, ЧТО ИГРОКИ НЕ БЬЮТ МЕНЯ ПОСЛЕ ТРЕНИРОВОК
— Психологическая подготовка к финалу была крайне сложной, — сказал перед матчем Алекно. — После завершения каждой тренировки я радуюсь, что игроки меня не побили. Им сейчас тяжело тренироваться каждый день. Вижу, что они выдавливают из себя последнее. Они уже неделю назад готовы были играть этот финал.
Я не Всевышний и не могу сказать, как все будет в финале. Безусловно, была теоретическая работа, разбор «Перуджи». Мы готовились. Примерно понимаем, чего ждать от себя и от соперника. Надеемся, что будет полный зал и мощная поддержка болельщиков. Когда публика поддерживает, волнение пропадает.