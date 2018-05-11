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12:52 (мск), источник: Sports.kz

Объявлены составы мужской и женской сборных Казахстана на континентальный квалификационный турнир в Алматы

Ровно через неделю стартует континентальный квалификационный турнир в Алматы.

Наши сборные начали подготовку турниру с 1 мая.

В мужской команде в сборную были привлечены следующие игроки:1. Фартов Роман (№ 1 либеро, ВК «Павлодар»);2. Кузнецов Антон (№ 2 ВК «Атырау»);3. Стольников Александр (№ 4 капитан команды, ВК «ТНК «Казхром»);4. Кузнецов Сергей (№ 5 ВК «Буревестник»);5. Байбеков Кайрат (№ 6 либеро, ВК «Алтай»);6. Донец Василий (№ 7 ВК «Павлодар»);7. Вовненко Дмитрий (№ 8 ВК «Павлодар»);8. Гурин Кирилл (№ 9 ВК «Павлодар»);9. Мищенко Максим (№ 10 ВК «ТНК «Казхром»);10. Акимов Дамир (№ 11 ВК «Алтай»);11. Кадырханов Нодирхан (№ 12 ВК «Алтай»);12. Ердштейн Виталий (№ 13 ВК «Буревестник»);13. Неталин Айбат (№ 14 ВК «Атырау»);14. Кучеров Денис (№ 15 ВК «ТНК «Казхром»);15. Устинов Михаил (№ 17 ВК «Динамо-Тараз»);16. Вориводин Виталий (№ 18 ВК «Атырау»);17. Хилимов Алпамыс (№ 19 ВК «Атырау»);18. Минаков Иван (№ 21 ВК «Павлодар»);19. Набиев Умид (№ 22 ВК «Мангыстау»). Тренерский штаб: Главный тренер Никольченко Игорь, его ассистенты — Горбатков Дмитрий, Менжулин Сергей, врач — Исмаилов Рустам и статистик — Нуралин Ерасыл.

В ходе сборов и медицинского обследования, в виду выявленных травм, домой были отправлены Роман Фартов и Вовненко Дмитрий, которые после излечения в дальнейшем будут привлекаться на другие турниры.

В женской сборной тоже есть потери. Из команды по семейным обстоятельствам выбыла Кемпа Диана.

Состав сборной представлен следующими игроками:1. Фендрикова Татьяна (№ 1 ВК «Алматы»);2. Исаева Людмила (№ 2 ВК «Жетысу»);3. Анаркулова Сана (№ 3 ВК «Алтай»);4. Жданова Екатерина (№ 4 ВК «Жетысу»);5. Кемпа Диана (№ 5 либеро, ВК «Жетысу») — выбыла;6. Акилова Наталья (№ 6 ВК «Жетысу»);7. Яковлева Инна (№ 7 ВК «Жетысу»);8. Ишимцева Коринна (№ 8 ВК «Алтай-2»);9. Дробышевская Ольга (№ 9 ВК «Алтай»);10. Кенжебаева Ирина (№ 10 ВК «Алтай»);11. Татко Катерина (№ 11 ВК «Жетысу»);12. Петренко Яна (№ 12 ВК «Алматы»);13. Береснева Радмила (№ 13 ВК «Алтай»);14. Сафронова Алеся (№ 14 ВК «Intisas» Турция);15. Баткулдина Алия (№ 15 ВК «ТНК «Жетысу»);16. Ягодина Яна (№ 16 ВК «Иртыш-Казхром»);17. Богдашкина Алла (№ 17 ВК «Иртыш-Казхром»);18. Аниконова Кристина (№ 18 ВК «Алтай»);19. Белова Кристина (№ 19 ВК «Алтай-2»);Тренерский штаб: Главный тренер — Шапран Вячеслав, ассистенты: Шиндов Валерий, Завгородний Дмитрий, врач — Топкин Григорий.

Наши сборные начнут свои игры во второй турнирный день. Также напоминаем, что трансляцию матчей будет осуществлять телеканал «Qazsport».

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