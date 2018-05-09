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10:23 (мск), источник: БЕЛТА

Мужская молодежная сборная Беларуси по волейболу узнала соперников на чемпионате Европы

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская молодежная сборная Беларуси по волейболу до 20 лет узнала соперников в финальной стадии чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В штаб-квартире федерации волейбола Нидерландов состоялась жеребьевка решающей стадии турнира. Подопечные Олега Микановича и Владимира Мойсиевича оказались в группе А, где их соперниками станут команды Нидерландов, Германии, Финляндии, Португалии и победитель группы J из третьего раунда квалификации.

В группе В оказались команды Бельгии, Италии, Турции, Франции, России и победитель группы I из третьего раунда квалификации.

Молодежная сборная Беларуси получила право сыграть в решающей стадии чемпионата благодаря успешному выступлению в квалификации европейского первенства. В украинских Черкассах в апреле текущего года наша сборная заняла первое место, одолев соперников из Польши, Хорватии и Украины.

Чемпионат Европы по волейболу среди игроков до 20 лет состоится в Нидерландах и Бельгии с 14 по 22 июля. Молодежная национальная команда Беларуси в 2016 году заняла в финальной стадии европейского первенства 11-е место.

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