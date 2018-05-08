Сивожелез продолжит выступать за «Зенит» из Санкт-Петербурга
Доигровщик Евгений Свиожелез продлил контракт с «Зенитом» из
Доигровщик Евгений Свиожелез продлил контракт с «Зенитом» из
31-летний волейболист пополнил состав нового клуба перед сезоном-2017/18 и помог ему с первой попытки завоевать медали Суперлиги. Питерцы стали
«Я, когда изначально подписывал контракт, сразу сказал, что этот проект мне очень интересен. Не сомневался, что петербургский «Зенит» ждёт отличное будущее. И ожидания полностью оправдались. Мы завоевали серебряные медали чемпионата России, и эта награда в дебютный сезон дороже иного золота.
Особенно приятно, что питерские болельщики сразу приняли команду и оказывали ей фантастическую поддержку. Впереди у нас новый вызов — Лига чемпионов. Сделаем всё для того, чтобы команда достойно дебютировала в этом турнире, — приводит слова Сивожелеза официальный сайт клуба.