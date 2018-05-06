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Бахнарь и Маськив завоевали серебро на этапе Мирового тура по пляжному волейболу
ТАСС, 6 мая. Россияне Петр Бахнарь и Тарас Маськив в финальном матче со счетом 1−2 уступили немцам
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ТАСС, 6 мая. Россияне Петр Бахнарь и Тарас Маськив в финальном матче со счетом 1−2 уступили немцам
Бронзовые медали завоевали швейцарцы Михиэль Зандберген и Габриэль Кисслинг, которые в матче за третье место одолели братьев Хавьера и Алехандро Уэрта из Испании со счетом 2−1.
Позднее в воскресенье на другом этапе Мирового тура в Турции россияне Илья Лешуков и Константин Семенов в финале встретятся с чехами Ондржеем Перушичем и Давидом Швайнером.