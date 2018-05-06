Названа окончательная заявка сборной России по волейболу на Лигу наций

Источник: РИА "Новости"

Связующая казанского «Динамо» Старцева в прошлом сезоне в сборную не вызывалась, однако вошла в предварительную заявку на турнир. В апреле главный тренер национальной команды Вадим Панков сообщил РИА Новости, что у Старцевой проблемы с коленом.

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В окончательную заявку включена 21 волейболистка. Наибольшее представительство получили московское и казанское «Динамо» — по 4 игрока.

Полностью заявка выглядит следующим образом:

связующие — Елена Новик («Сахалин»), Татьяна Романова («Уралочка-НТМК»), Дарья Рысева («Заречье-Одинцово»);.

диагональные — Дарья Малыгина, Анна Котикова (обе — «Динамо», Казань), Наталья Малых («Енисей»);.

блокирующие — Юлия Бровкина, Екатерина Любушкина, Ирина Фетисова (все — «Динамо», Москва), Анастасия Самойленко («Динамо», Казань), Екатерина Ефимова («Енисей»), Ангелина Лазаренко («Волеро», Швейцария);.

доигровшики — Ольга Бирюкова («Бешикташ», Турция), Ирина Воронкова («Динамо», Казань), Юлия Кутюкова («Ленинградка»), Ксения Парубец («Уралочка-НТМК»), Татьяна Юринская («Заречье-Одинцово»);.

либеро — Алла Галкина («Протон»), Виктория Горбачева («Ленинградка»), Кристина Курносова («Заречье-Одинцово»), Дарья Талышева («Динамо», Москва).