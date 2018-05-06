Названа окончательная заявка сборной России по волейболу на Лигу наций

Связующая казанского «Динамо» Старцева в прошлом сезоне в сборную не вызывалась, однако вошла в предварительную заявку на турнир. В апреле главный тренер национальной команды Вадим Панков сообщил РИА Новости, что у Старцевой проблемы с коленом.
В окончательную заявку включена 21 волейболистка. Наибольшее представительство получили московское и казанское «Динамо» — по 4 игрока.
Полностью заявка выглядит следующим образом:
связующие — Елена Новик («Сахалин»), Татьяна Романова («Уралочка-НТМК»), Дарья Рысева («Заречье-Одинцово»);.
диагональные — Дарья Малыгина, Анна Котикова (обе — «Динамо», Казань), Наталья Малых («Енисей»);.
блокирующие — Юлия Бровкина, Екатерина Любушкина, Ирина Фетисова (все — «Динамо», Москва), Анастасия Самойленко («Динамо», Казань), Екатерина Ефимова («Енисей»), Ангелина Лазаренко («Волеро», Швейцария);.
доигровшики — Ольга Бирюкова («Бешикташ», Турция), Ирина Воронкова («Динамо», Казань), Юлия Кутюкова («Ленинградка»), Ксения Парубец («Уралочка-НТМК»), Татьяна Юринская («Заречье-Одинцово»);.
либеро — Алла Галкина («Протон»), Виктория Горбачева («Ленинградка»), Кристина Курносова («Заречье-Одинцово»), Дарья Талышева («Динамо», Москва).
Международная федерация волейбола (FIVB) в октябре объявила о том, что в 2018 году Лига наций заменит мужскую Мировую лигу и женский Гран-при. В Лиге наций, которая стартует 15 мая, примут участие 16 команд.