Волейболистки «Минчанки» в следующем сезоне примут участие в российской суперлиге

Источник: РИА "Новости"

Во время чествования команды по итогам сезона заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич вручил игрокам и тренерскому штабу сертификат на участие в одном из сильнейших волейбольных чемпионатов.

С успешным выступлением в Кубке Европейской конфедерации волейбола поздравил «Минчанку» и министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук. Он отметил, что с приходом талантливых тренеров, игроков в ВК «Минск», в структуру которого входит команда, начинает возрождаться интерес к волейболу. «За два месяца в должности министра спорта изучил эту сферу неплохо и могу ответственно заявить: волейбол в Беларуси — массовый и зрелищный вид спорта. Уверен, заложенные в клубе традиции помогут добиваться более высоких результатов в будущем», — отметил министр.

Руководитель спортивной отрасли вручил игрокам «Минчанки» удостоверения мастеров спорта международного класса и мастеров спорта. Грамотами Минспорта награждены также наиболее опытные волейболистки команды Ольга Пальчевская и Оксана Ковальчук.

Благодарность Министерства спорта и туризма объявлена всему клубу «Минск», в структуру которого входят мужская и женская профессиональные команды, а также детско-юношеская школа и команда по пляжному волейболу.

Участниками церемонии закрытия игрового сезона стали руководители, администрация, спортсмены и тренеры клуба, руководители управления спорта и туризма Мингорисполкома, Белорусской федерации волейбола.

Специальными гостями праздничного мероприятия стали певец Георгий Колдун, ведущий Дмитрий Кохно, а также шоу-группа барабанщиц Foxy Beat.