До слез. Лучшие матчи команд Карполя

Источник: Спорт-Экспресс

1988 год. СССР — Перу — 3:2 (10:15, 12:15, 15:13, 15:7, 17:15)

Финал Олимпиады-1988 — едва ли не самый легендарный матч в истории отечественного женского волейбола и одна из самых ярких побед Карполя.

Советская сборная уступала 0:2 по партиям и 6:12 в третьем сете, при том что по тогдашним правилам очки можно было набирать только на своей подаче. И лишь невероятная энергия Карполя не дала команде окончательно пасть духом.

«Вот в Сеуле посадил Иру Смирнову и говорю спокойным тоном: «Ирочка, вот вернемся мы домой, что скажем твоей бабушке?» А бабушка у нее была ярой болельщицей. У Иры пошла слеза. «Я готова», — рассказывал потом тренер.

Та победа остается последней для нашей сборной на Олимпийских играх.

1988 год. СССР — Китай — 3:0 (15:0, 15:9, 15:2)

Все помнят и любят такие победы, как над Перу — чтобы с надрывом и переломом, преодолением себя и невероятным сюжетом.

Но едва ли не идеальный матч сборная СССР под руководством Карполя провела в полуфинале Игр-1988 — против китаянок, бывших тогда одними из лидеров мирового волейбола. Именно представительницы Поднебесной взяли золото на двух предшествующих чемпионатах мира. И выиграть партию всухую, а в другой дать сопернику набрать всего два очка — это что-то невероятное.

«И мы настолько выхлестнулись, что на финал нас еле хватило», — говорил потом Карполь.

2004 год. Россия — Бразилия — 3:2 (18:25, 21:25, 25:22, 28:26, 16:14)

Этот полуфинал стал одним из самых запоминающихся событий Олимпиады-2004 в Афинах, а у тех, кто смотрел трансляцию, еще долго тряслись руки, в глазах стояли слезы, а с лица не сходила радостная улыбка. Но, если бы не Карполь и его вера в победу, ничего этого бы не было.

Сборная России спаслась, уступая 1:2 по партиям и 19:24 в четвертом сете и 11:13 в пятом.

И дико обидно, что эта команда не выиграла Олимпиаду, уступив в финале Китаю — 2:3, хотя и вела 2:0 по партиям.

2000 год. Россия — США — 3:2 (25:15, 23:25, 25:15, 26:28, 15:8)

Обидно еще и потому, что четырьмя годами ранее, на Играх в Сиднее, случилась точно такая же история — эпическая победа в полуфинале и затем поражение в финале, когда вели 2:0 по партиям, а потом внезапно заканчивались силы и кончался бензин. А ведь то поколение заслуживало олимпийского золота, равно как и Карполь…

С другой стороны, что там было в финалах, никто и не помнит, есть только счет в справочниках, а вот матчи с Бразилией и США будут в России помнить еще очень долго.

2018 год. Енисей — Уралочка-НТМК — 2:3 (22:25, 15:25, 25:23, 28:26, 9:15)

Как говорят все тренеры, самый важный матч для них — следующий. И самая важная и главная победа — та, которая была одержана последней.

Последний на сегодняшний день матч Карполя получился что надо, так что мы включим его в нашу подборку. Возглавляемая им «Уралочка-НТМК» в пятом, решающем матче серии за 3-е место чемпионата России в пяти партиях обыграла «Енисей».