Белорусские волейболисты уверенно переиграли Польшу в отборе ЧЕ U-20 в Украине

Перед началом матча в группе Н специалисты считали фаворитами поляков, но в команде под руководством Олега Микановича нашлись лидеры, которые уже выступают на высоком уровне в профессиональных клубах. Лидер юниорской и молодежной сборной, нападающий минского «Строителя» Владислав Давыскиба обеспечил надежный прием мяча и заработал 11 очков в атаке. Наиболее результативным игроком стал диагональный Владислав Черныш — 15 баллов.

В группе Н белорусы в квалификации к чемпионату Европы сыграют с волейболистами Хорватии (28 апреля) и Украины (29 апреля). Команда, занявшая первое место, получит право выступить в финальной стадии континентального первенства, которое с 14 по 22 июля примут Нидерланды и Бельгия.

Неожиданное поражение в отборочном цикле чемпионата Европы потерпела женская молодежная сборная Беларуси до 19 лет. В румынском Плоешти в группе F, после победы над Румынией (3:2), подопечные Натальи Мелянюк и Сергея Чесновицкого в трех партиях уступили Франции — 0:3 (24:26, 22:25, 23:25). Соперницы превзошли на блоке нашу команду, в которой на ведущих ролях выступают Вера Костючик и Анна Гришкевич, а диагональная Амели Ротар стала лучшим снайпером прошедшей встречи — 19 очков.