Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV
Что будет, если «закончились права»
Валерия вступилась за детей, сделавших ей дорогой подарок
«Вот жесть»: что в России делают с историческими домами (фото)
Дочь Ренаты Литвиновой примерила агрессивный макияж
Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз
Виннипег Джетс
Футбол. Зарубежный
27.04
Леванте2
Севилья1
Футбол. Зарубежный
27.04
Монпелье0
Сент-Этьен1
Футбол. Зарубежный
27.04
Хоффенхайм3
Ганновер-961
Футбол. Зарубежный
27.04
Мариуполь0
Шахтер Д1
Футбол. Первый дивизион
11:00
Луч-Энергия
Кубань
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Власти Севастополя заявили о попытке силового захвата порта
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Черчесов оценил шансы Джикии сыграть на чемпионате мира — 2018
Олимпийская сборная России по хоккею победила белорусов
Мила Кунис вышла в свет в блестящей юбке
Жена Стаса Михайлова трогательно поздравила его с 49-летием
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Названа страна с самым дешевым гражданством
Фоторепортажи
18«Ак Барс» стал обладателем Кубка Гагарина
12Талисманы чемпионатов мира по хоккею
27 апреля, источник: БЕЛТА

Белорусские волейболисты уверенно переиграли Польшу в отборе ЧЕ U-20 в Украине

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболисты уверенно переиграли Польшу со счетом 3:0 (25:20, 25:20, 25:20) в отборе к чемпионату Европы (U-20) в украинских Черкассах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перед началом матча в группе Н специалисты считали фаворитами поляков, но в команде под руководством Олега Микановича нашлись лидеры, которые уже выступают на высоком уровне в профессиональных клубах. Лидер юниорской и молодежной сборной, нападающий минского «Строителя» Владислав Давыскиба обеспечил надежный прием мяча и заработал 11 очков в атаке. Наиболее результативным игроком стал диагональный Владислав Черныш — 15 баллов.

В группе Н белорусы в квалификации к чемпионату Европы сыграют с волейболистами Хорватии (28 апреля) и Украины (29 апреля). Команда, занявшая первое место, получит право выступить в финальной стадии континентального первенства, которое с 14 по 22 июля примут Нидерланды и Бельгия.

Неожиданное поражение в отборочном цикле чемпионата Европы потерпела женская молодежная сборная Беларуси до 19 лет. В румынском Плоешти в группе F, после победы над Румынией (3:2), подопечные Натальи Мелянюк и Сергея Чесновицкого в трех партиях уступили Франции — 0:3 (24:26, 22:25, 23:25). Соперницы превзошли на блоке нашу команду, в которой на ведущих ролях выступают Вера Костючик и Анна Гришкевич, а диагональная Амели Ротар стала лучшим снайпером прошедшей встречи — 19 очков.

В квартете F белорусок ожидает матч с Бельгией (29 апреля). Победитель группы получит путевку в финальную часть чемпионата Европы, который с 1 по 9 сентября пройдет в Албании. Команда, которая займет второе место, выступит в третьем раунде отбора.

 Новорожденного британского принца назвали Луи Артур Чарльз
Средняя зарплата по вакансиям в Минске составляет около Br600
ЦСКА в седьмой раз подряд вышел в «Финал четырех» Евролиги
Эксперты ожидают судов после новых заявлений Родченкова
Черчесов оценил шансы Джикии сыграть на чемпионате мира — 2018
Олимпийская сборная России по хоккею победила белорусов
Защитник «Торонто» поедет на чемпионат мира со сборной России
«Барселона» опубликовала видеоролик о прощании Иньесты с клубом
Российские керлингисты вышли в полуфинал чемпионата мира
Новости
Авто
В московской пробке сфотографировали новый лимузин Путина В одном из районов Москвы очевидцы засняли эвакуатор, который перевозил лимузин из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Как выглядят часы будущего (фото) Интерфейс отображается и обрабатывается с помощью проектора.
Кино
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли Актер вспомнил о съемках с голливудской звездой
Недвижимость
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Семьи с доходом 15 тыс. рублей смогут получить субсидии на ЖКУ
5 неожиданных направлений на майские праздники
Россиянку сняли с рейса из-за долгов за ЖКХ
Леди
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа Анита Цой, Алла Пугачева, Рената Литвинова – кто еще из российских и зарубежных звездных женщин не стесняется быть не идеальной.
Дети
Почему британского принца назвали французским именем Пока все гадали над именем, которое выберет для своего третьего ребенка чета герцогов Кембриджских, они выбрали «Луи». Этого никто не ожидал — все, кто ставил у букмекеров на Артура, Джеймса и Александра, жестоко разочарованы. «Газета.Ru» — о том, почему у маленького принца французское имя.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь