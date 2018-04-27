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12:01 (мск), источник: Р-Спорт

Терзич ушел с поста главного тренера ЖВК «Динамо» (Москва)

Сербский специалист Зоран Терзич покинул пост главного тренера женского московского волейбольного клуба «Динамо», заявил РИА Новости генеральный директор «бело-голубых» Владимир Зиничев.

Терзич возглавил «Динамо» в 2017 году. Под его руководством команда стала чемпионом России в прошедшем сезоне.

«Мы расстались с Зораном Терзичем. После долгих колебаний он в разговоре со мной сказал, что по личным мотивам покидает “Динамо”. Это его желание, его выбор. Решение Терзича уйти не стало неожиданным, он еще в середине сезона приходил ко мне и просился в отставку. Пока, естественно, кандидатов на замену Терзичу нет, так как еще не было времени на поиск», — сказал Зиничев корреспонденту РИА Новости по телефону.

Ранее Зиничев заявил РИА Новости, что у Терзича есть возможность продолжить работу в «Динамо» в следующем сезоне, согласно контракту препятствий для его работы в клубе нет и «Динамо» ждет решение тренера.

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