Терзич ушел с поста главного тренера ЖВК «Динамо» (Москва)

«Мы расстались с Зораном Терзичем. После долгих колебаний он в разговоре со мной сказал, что по личным мотивам покидает “Динамо”. Это его желание, его выбор. Решение Терзича уйти не стало неожиданным, он еще в середине сезона приходил ко мне и просился в отставку. Пока, естественно, кандидатов на замену Терзичу нет, так как еще не было времени на поиск», — сказал Зиничев корреспонденту РИА Новости по телефону.