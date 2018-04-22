Категория «четыре российских звезды»

Источник: Спорт-Экспресс

Мировой тур ФИВБ. Сямынь (Китай).

½ финала

КРАСИЛЬНИКОВ/ЛЯМИН — Алисон/Бруно Шмидт (Бразилия) — 21:12, 11:21, 15:10.

ВЕЛИЧКО/СТОЯНОВСКИЙ — Кантор/Лосяк (Польша) — 22:20, 21:17.

​Финал

ВЕЛИЧКО/СТОЯНОВСКИЙ — КРАСИЛЬНИКОВ/ЛЯМИН — 21:18, 21:19.

РОССИЙСКИЙ ФИНАЛ В «КИТАЙСКОМ ПАРИЖЕ»

Расположенный на юге страны Сямынь считается одним из самых благоустроенных и комфортных для жизни городов Китая. А также одним из главных туристических мест и «романтической столицей» Поднебесной. Поэтому ничего удивительного, что со зрителями на этом этапе, проходящем в городе уже больше пяти лет, проблем не бывает.

Турнир в Китае в расписании Мирового тура входит в престижную четырехзвездочную категорию и может похвастать солидным составом участников. И тем приятнее, что на сей раз все четыре главных звезды, которые сошлись в финале, оказались россиянами.

Лямин и Красильников, занимающие пятое место в мировом рейтинге, уверенно прошли в Сямыне турнирную дистанцию. Вплоть до полуфинала они побеждали всех соперников в двух сетах, а затем все-таки потратили три партии, но на победу над действующими олимпийскими чемпионами. Бразильцы Алисон и Оскар — один из ведущих мировых дуэтов, но россиянам удалось в первом сете добиться перевеса в семь мячей, а затем спокойно довести дело до победы — 21:12. Вторую партию они проиграли с разницей «-10», но затем дожали оппонентов на тай-брейке.

Любопытно, что и Красильников, и Лямин уже становились здесь бронзовыми призерами, но в разные годы и с разными партнерами — первый два года назад с Константином Семеновым, а второй в 2014-м с Дмитрием Барсуком. Теперь они сделали еще шаг вперед и вышли на финал в статусе фаворитов.

ПЕРВОЕ ЗОЛОТО

Но у их соперников по решающему матчу было другое мнение. Хотя, в отличие от призеров ЧМ-2017, Стояновский и Величко в таком сочетании проводят всего третий турнир! Зато второй раз подряд попадают в финал — в начале марта они взяли серебро в Катаре.

В Сямыне они начинали достаточно тяжело, но в полуфинале обыграли посеянных под первым номером поляков Петра Кантора и Бартоша Лосяка. Первая партия выдалась для россиян крайне сложной, и победу им подарила ошибка конкурентов при счете 21:20. Во втором Стояновский и Величко уже диктовали ход игры.

Решающий матч вышел соответствующим статусу — напряженным и очень интересным. Россияне с обеих сторон сетки красиво атаковали и срывали аплодисменты публики, вытаскивая мертвые мячи. А диджей заводил трибуны, включая известную песню «Давай, Россия!» А чуть сильнее в каждой из партий были Стояновский и Величко, взявшие первый титул в карьере.

— Доволен тем, как все сложилось, у нас получилось прогрессировать по ходу соревнований, — сказал Стояновский, которому корреспондент «СЭ» дозвонился в Китай после матча. — Первые дни ушли на акклиматизацию и адаптацию. Но затем чувствовали себя все лучше и лучше. Нам удалось обыграть очень крепкие команды.

— Как вообще получилось, что вы стали играть вместе с Величко?