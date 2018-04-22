«Эта команда очень выросла за год». Российские девушки — лучшие в Европе

Источник: Спорт-Экспресс

Чемпионат Европы до 17 лет. София (Болгария)

½ финала. РОССИЯ — Турция — 3:0 (25:18, 25:18, 25:14).

Р: Кочурина (11), Матвеева (6), Гошева (7), Акимова (9), Горбунова (14), Слаутина (8), Перова (л), Шубина (л). Италия — Болгария — 3:1 (21:25, 25:22, 25:10, 28:26).

Финал. РОССИЯ — Италия — 3:1 (30:28, 26:24, 20:25, 26:24).

Р: Кочурина (17), Матвеева (3), Гошева (9), Мурушкина (5), Горбунова (23), Слаутина (13), Перова (л), Попова (2), Ивги (4), Шубина (1).

Таким образом, они смогли взять реванш за поражение в финале прошлогоднего первенства Европы U-16. По итогам турнира диагональная сборной России Валерия Горбунова была признана самым ценным игроком, а связующая Полина Матвеева и блокирующая Елизавета Кочурина вошли в символическую команду чемпионата. Подвести итоги соревнований «СЭ» попросил легендарную волейболистку, а ныне куратора молодежных сборных страны Екатерину Гамову.

ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ В ПЕРВОМ МАТЧЕ БЫЛИ ОПАСЕНИЯ

— Мы очень серьезно подошли к турниру, — начала Гамова. — В прошлом году уступили золото Италии, проиграв с разгромным счетом. Конечно, хотелось взять реванш. При этом у нас были трудности при подготовке. На чемпионате не было одного из лидеров команды, капитана Татьяны Кадочкиной, а в финале не смогла выйти на площадку игрок основы, диагональная Вита Акимова, она приболела. Но я рада, какую игру показывали девочки на этом чемпионате. Огромная заслуга в этом их тренера Светланы Сафроновой и всего штаба команды.

— В стартовом матче Россия уступила в пяти сетах Болгарии. Что подумали после этого?

— Когда была проиграна первая встреча, которая всегда очень важна, конечно, возникли некоторые опасения. Понятно, что всегда лучше выходить из группы с первого места, чтобы не попасть в полуфинале на ту же Италию. Но нам повезло, и показанные результаты позволили стать первыми.

— Какие впечатления остались от решающего матча с итальянками?

— Мы понимали, что просто не будет. Настраивались, что произойти может все, что угодно, главное — бороться. Что наша сборная и показала. Да, есть проблемы и моменты, над которыми предстоит работать еще очень долго. Но те эмоции, которые я увидела, то единение — они не могут не радовать. По играм против сильных соперников нельзя не отметить, что команда очень выросла. Я каждую из девочек хорошо знаю, наблюдала за ними на тренировках и в играх. Радуюсь за каждую в отдельности и сборную в целом.

СЛЕДУЮЩАЯ СТУПЕНЬ — ЧЕМПИОНАТ МИРА

— Что можете рассказать о Горбуновой, которая принесла в финале 23 очка и была признана MVP турнира?

— Как и я, Лера родилась в Челябинске. С ней, кстати, какое-то время работала моя тетя, заслуженный тренер России Любовь Борисовна Гамова. Поэтому мы давно знакомы. Это хороший ребенок с большим потенциалом. Надеюсь, она его реализует в полной мере.

— Теперь впереди у команды чемпионат мира. Какие на этот турнир цели, как будет построена подготовка?