«Эта команда очень выросла за год». Российские девушки — лучшие в Европе

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шарлиз Терон рассказала, как набирала 23 кг для роли
Что будет, если «закончились права»
Принц Уильям случайно раскрыл пол и имя будущего ребенка
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Наташа Королева в чересчур тесном корсете выступила в Кремле
Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Колорадо Эвеланш
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
22.04
Филадельфия Флайерз5
Питтсбург Пингвинз8
Футбол. Зарубежный
22.04
Бордо0
ПСЖ1
Футбол. Зарубежный
22.04
Атлетико0
Бетис0
Футбол. Зарубежный
22.04
Ювентус0
Наполи1
Футбол. Зарубежный
22.04
Лас-Пальмас0
Алавес4
Хоккей. Европа
22.04
Швеция3
Финляндия7
Футбол. Премьер-лига
22.04
Локомотив М0
Уфа0
Футбол. Зарубежный
22.04
Кельн2
Шальке-042
Футбол. Зарубежный
22.04
Манчестер Сити5
Суонси0
Футбол. Зарубежный
22.04
Сент-Этьен2
Труа1
Футбол. Зарубежный
22.04
Малага2
Реал Сосьедад0
Хоккей. КХЛ
22.04
Ак Барс1
ЦСКА0
Футбол. Первый дивизион
22.04
Кубань0
Авангард К3
Футбол. Зарубежный
22.04
Верес1
Динамо К4
Футбол. Премьер-лига
22.04
Тосно0
Амкар2
Футбол. Премьер-лига
22.04
ЦСКА2
Краснодар1
Футбол. Зарубежный
22.04
Аугсбург2
Майнц0
Футбол. Зарубежный
22.04
Ницца1
Монпелье0
Футбол. Зарубежный
22.04
Удинезе1
Кротоне2
Футбол. Зарубежный
22.04
Кьево1
Интер2
Футбол. Зарубежный
22.04
Лацио4
Сампдория0
Футбол. Зарубежный
22.04
Аталанта2
Торино1
Футбол. Зарубежный
22.04
Арсенал4
Вест Хэм Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
22.04
Стоук Сити1
Бернли1
Хоккей. Европа
22.04
Чехия2
Россия1
Футбол. Премьер-лига
22.04
Арсенал Т3
Зенит3
Футбол. Зарубежный
22.04
Заря Лг3
Мариуполь1
Футбол. Первый дивизион
22.04
Тамбов3
Шинник1
Футбол. Зарубежный
22.04
Кальяри0
Болонья0
Футбол. Зарубежный
22.04
Жирона0
Эспаньол2
Все события
Сестра Кейт Миддлтон впервые станет мамой
Елена Исинбаева восхитила поклонников стройной фигурой после родов
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Россия проиграла в Чехии все, но это не безнадега
«Ак Барс» — чемпион. И это заслуженно
Собчак в платье за 126 тысяч рублей прогулялась по Лондону
Королева Елизавета отпраздновала 92-летие в Альберт-холле
Ученые раскрыли секрет крутизны
Я все время чувствую усталость: что со мной не так?
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
В Крыму запретили строить жилье на берегу моря
Фоторепортажи
14«Тосно» лишил «Спартак» финала Кубка России
5«МЮ» в финале Кубка, сенсация в Милане и другие события выходных
22 апреля, источник: Спорт-Экспресс

«Эта команда очень выросла за год». Российские девушки — лучшие в Европе

Юношеская сборная России, составленная из игроков не старше 17 лет, выиграла проходившее в Болгарии первенство Европы. В решающем матче девушки оказались сильнее сверстниц из Италии.

Источник: Спорт-Экспресс

Чемпионат Европы до 17 лет. София (Болгария)
½ финала. РОССИЯ — Турция — 3:0 (25:18, 25:18, 25:14).

Р: Кочурина (11), Матвеева (6), Гошева (7), Акимова (9), Горбунова (14), Слаутина (8), Перова (л), Шубина (л). Италия — Болгария — 3:1 (21:25, 25:22, 25:10, 28:26).

Финал. РОССИЯ — Италия — 3:1 (30:28, 26:24, 20:25, 26:24).

Р: Кочурина (17), Матвеева (3), Гошева (9), Мурушкина (5), Горбунова (23), Слаутина (13), Перова (л), Попова (2), Ивги (4), Шубина (1).

Таким образом, они смогли взять реванш за поражение в финале прошлогоднего первенства Европы U-16. По итогам турнира диагональная сборной России Валерия Горбунова была признана самым ценным игроком, а связующая Полина Матвеева и блокирующая Елизавета Кочурина вошли в символическую команду чемпионата. Подвести итоги соревнований «СЭ» попросил легендарную волейболистку, а ныне куратора молодежных сборных страны Екатерину Гамову.

ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ В ПЕРВОМ МАТЧЕ БЫЛИ ОПАСЕНИЯ

— Мы очень серьезно подошли к турниру, — начала Гамова. — В прошлом году уступили золото Италии, проиграв с разгромным счетом. Конечно, хотелось взять реванш. При этом у нас были трудности при подготовке. На чемпионате не было одного из лидеров команды, капитана Татьяны Кадочкиной, а в финале не смогла выйти на площадку игрок основы, диагональная Вита Акимова, она приболела. Но я рада, какую игру показывали девочки на этом чемпионате. Огромная заслуга в этом их тренера Светланы Сафроновой и всего штаба команды.

— В стартовом матче Россия уступила в пяти сетах Болгарии. Что подумали после этого?

— Когда была проиграна первая встреча, которая всегда очень важна, конечно, возникли некоторые опасения. Понятно, что всегда лучше выходить из группы с первого места, чтобы не попасть в полуфинале на ту же Италию. Но нам повезло, и показанные результаты позволили стать первыми.

— Какие впечатления остались от решающего матча с итальянками?

— Мы понимали, что просто не будет. Настраивались, что произойти может все, что угодно, главное — бороться. Что наша сборная и показала. Да, есть проблемы и моменты, над которыми предстоит работать еще очень долго. Но те эмоции, которые я увидела, то единение — они не могут не радовать. По играм против сильных соперников нельзя не отметить, что команда очень выросла. Я каждую из девочек хорошо знаю, наблюдала за ними на тренировках и в играх. Радуюсь за каждую в отдельности и сборную в целом.

СЛЕДУЮЩАЯ СТУПЕНЬ — ЧЕМПИОНАТ МИРА

— Что можете рассказать о Горбуновой, которая принесла в финале 23 очка и была признана MVP турнира?

— Как и я, Лера родилась в Челябинске. С ней, кстати, какое-то время работала моя тетя, заслуженный тренер России Любовь Борисовна Гамова. Поэтому мы давно знакомы. Это хороший ребенок с большим потенциалом. Надеюсь, она его реализует в полной мере.

— Теперь впереди у команды чемпионат мира. Какие на этот турнир цели, как будет построена подготовка?

— Большая часть этой команды (под именем казанского «Динамо-УОР». — Прим. «СЭ») играла целый сезон под руководством Светланы Михайловны в высшей лиге Б вместе со взрослыми. Надеюсь, в следующем чемпионате они выступят уже в группе А, и это будет этапом подготовки к чемпионату мира. Надеюсь, этот состав сохранится, может, кто-то добавится, подрастет за год. Будут у нас и тренировочные сборы летом, наверняка сыграем в товарищеских турнирах. Хочется, чтобы девочки прогрессировали, впитывали знания, которые дают тренеры, не останавливались на достигнутом. Чемпионат мира — следующая ступень.

Мощнейшая речь Смолова о судействе
Россия проиграла в Чехии все, но это не безнадега
«Ак Барс» — чемпион. И это заслуженно
«Локомотив» сыграл вничью и продолжает лидировать в РФПЛ
ЦСКА победил «Краснодар» и поднялся на второе место в РФПЛ
Жиру заставил Салаха завидовать и вывел «Челси» в финал Кубка
Дзюба не будет платить за своё участие в матче с «Зенитом»
«Наполи» вырвал победу в концовке матча с «Ювентусом»
Новости
Авто
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки 24 апреля в Пекине откроется самое большое моторшоу в этом году. По количеству премьер пекинский автосалон обещает обогнать все остальные выставки. Чего нам ждать?
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Недвижимость
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Россияне могут начать строить жилье в Сирии
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Леди
Валерия: «У меня полно проблем, но не хочу вешать их на других» Валерия рассказала о правильном образе жизни и о том, почему сейчас она хочет взять время «на передышку».
Дети
Сестра Кейт Миддлтон впервые станет мамой Радостную новость журналистам сообщили друзья светской львицы
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь