Наталия Гончарова: Отмечу чемпионство с командой. В сборную пока не поеду

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Кожевникова, Михалковы и Табаков: открытие ММКФ 2018
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Петербургских школьников тестируют на патриотизм и экстремизм
В Китае создали машину для строительства небоскребов
6 самых странных аксессуаров из меха
Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Тампа-Бэй Лайтнинг1
Нью-Джерси Дэвилз0
Хоккей. НХЛ
2-й период
Вашингтон Кэпиталз2
Коламбус Блю Джэкетс2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Милан0
Беневенто1
Футбол. Первый дивизион
21:00
Балтика0
Химки0
Футбол. Зарубежный
21:00
Генгам3
Монако1
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен3
Страсбур1
Футбол. Зарубежный
21:00
Метц1
Кан1
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза2
Анже0
Хоккей. НХЛ
22.04
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Ливз
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия Д4
Байер0
Хоккей. Европа
19:15
Россия1
Финляндия2
Футбол. Премьер-лига
19:00
Анжи0
Урал1
Футбол. Зарубежный
19:00
Сассуоло1
Фиорентина0
Футбол. Зарубежный
18:00
Марсель5
Лилль1
Футбол. Зарубежный
17:15
Сельта1
Валенсия1
Футбол. Первый дивизион
17:00
Зенит-20
Крылья Советов2
Футбол. Первый дивизион
17:00
Ротор-Волгоград4
Луч-Энергия2
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд0
Кристал Пэлас0
Футбол. Зарубежный
17:00
Шахтер Д4
Ворскла2
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин1
Ростов1
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг2
Хоффенхайм5
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф0
Герта3
Футбол. Зарубежный
16:30
Ганновер-960
Бавария3
Футбол. Зарубежный
16:30
Гамбург1
Фрайбург0
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт2
Вердер0
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел4
Олимпиец1
Футбол. Зарубежный
16:00
СПАЛ0
Рома3
Хоккей. Европа
15:20
Чехия3
Швеция1
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-22
Волгарь3
Футбол. Зарубежный
14:30
Вест Бромвич Альбион2
Ливерпуль2
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург4
Динамо СПб3
Футбол. Первый дивизион
14:00
Енисей3
Томь2
Футбол. Зарубежный
14:00
Эйбар0
Хетафе1
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь0
Тюмень2
Футбол. Премьер-лига
22.04
СКА-Хабаровск
Динамо М
Все события
Колоссальные убытки: в США испугались запрета полетов над РФ
Изменившийся Григорий Лепс удивил внешним видом
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
«Манчестер Юнайтед» вышел в финал Кубка Англии
СКА снова скупает всё, что движется. Прячьте своих игроков
Алена Апина и Лариса Вербицкая удивили поклонников
Кроссовки с персонажами мультфильмов раскупили за несколько часов
Мужчина во Франции получил третье лицо
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
В Крыму запретили строить жилье на берегу моря
Фоторепортажи
10«Реал» — «Ювентус»: чисто английское убийство
14Рекорд «Барселоны», чемпионство «ПСЖ» и другие события выходных
22:58 (мск), источник: Советский спорт

Наталия Гончарова: Отмечу чемпионство с командой. В сборную пока не поеду

Диагональная «Динамо» и сборной России Наталия Гончарова подвела итоги финального матча против казанского «Динамо» (3:2) и рассказала о планах на будущее.

Источник: Советский спорт

— Наталья, это уже третье чемпионство подряд. У вас есть какие-то новые эмоции или уже чувство победы вошло в привычку?
— Это никогда не войдет в привычку. Побеждать всегда приятно, мы радуемся каждой победе. Каждая из них особенная, а сегодня, мне кажется, она была очень крутая — пять партий! Что может быть лучше для финального матча?

— Одна партия, наверное, была лишняя, которую отдали, имея большое преимущество.
— Я бы сказала, сегодня две партии были лишними. Мы могли бы и в три уложиться, но главное, что победили. Думаю, что скоро все забудут, что в этом матче было пять партий и будут помнить главное — мы победили.

— Несколько концовок партий сегодня вы смазали. В чем причина? Нервы?
— Ну, конечно, в финальном матче всегда нервничаешь, из-за чего допускаешь ошибки, которых в обычных матчах не допускаешь. От ошибок никто не застрахован.

— Вы продлили контракт с «Динамо» еще на год. Хотите вернуть Казани должок за пять поражений подряд в финалах?
— Нет, я не к этому стремлюсь. «Динамо» — это мой дом, моя семья. Мне очень сложной уйти из этого клуба. Меня здесь все любят, руководство отлично ко мне относится. И, конечно же, игроки — мне кажется, у нас такая классная компания сейчас собралась: что в жизни мы дружим, что на площадке хорошо взаимодействуем. Я думаю, что следующий сезон должен получиться у нас более удачным.

— Как оцените вклад тренера Зорана Терзича в вашу победу?
— Он нас готовил к сезону, руководил по ходу матчей, проводил замены и тоже является частью командного успеха. Также могу сказать, что очень большой вклад внес наш тренер по физической подготовке Дамир Колец. Он очень крутой специалист, великолепно подготовил команду. Вы же видели, что мы играли пять партий и Казань уже в четвертом сете не могла стоять на ногах, а мы все колотили и колотили. Это его заслуга.

— Как в целом оцените клубный сезон? Все ли удалось, что наметили?
— Удалась только концовка — это сегодняшняя победа. Середина сезона не получилась: мы провалились в Кубке России и Лига чемпионов нам пока тоже не дается, к сожалению.

— Какие ожидания от сезона в сборной? Там новый тренер.
— Пока что я видела только расширенный состав, который едет на Лигу Наций. Мне разрешили отдохнуть, восстановиться, где-то подлечиться и самостоятельно подготовиться к матчам за сборную. А потом уже приеду в национальную команду и буду воевать там за нашу страну.

— То есть на первый этап в Екатеринбург не поедете?
— Нет, не поеду. Честно говоря, это очень сложно, проведя такой сезон, поехать сразу без отдыха в сборную, поэтому я попросила немного времени.

— Как планируете отметить чемпионство?
— Планирую отметить его сегодня со своей любимой командой.

 Секс, стриптиз и трусики для Ягра: о чем рассказала лучшая биатлонистка мира
ФИФА начала расследование в отношении России. Что теперь будет?
Венгер в «Зените». Это реально?
Сборная России по хоккею проиграла финнам в матче Евротура
«Манчестер Юнайтед» вышел в финал Кубка Англии
СКА снова скупает всё, что движется. Прячьте своих игроков
Бердыев Карпина обыграть не смог. Обзор матча «Рубин» - «Ростов»
Супер-гол Бикфалви поднял «Урал» на шестое место в РФПЛ
Игровой свитер Овечкина — шестой среди самых продаваемых в НХЛ
Новости
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Какой гаджет станет новым символом престижа Что придет на смену необходимым вещам в будущем.
Недвижимость
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Леди
В стиле Энди Уорхола: любимые оттенки в нарядах королевы Елизаветы II Кроме палитры, составленной из нарядов королевы, мы собрали некоторые занимательные факты из ее биографии. О любимых десертах королевы и многом другом читай ниже.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь