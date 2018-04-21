Наталия Гончарова: Отмечу чемпионство с командой. В сборную пока не поеду

Источник: Советский спорт

— Наталья, это уже третье чемпионство подряд. У вас есть какие-то новые эмоции или уже чувство победы вошло в привычку?

— Это никогда не войдет в привычку. Побеждать всегда приятно, мы радуемся каждой победе. Каждая из них особенная, а сегодня, мне кажется, она была очень крутая — пять партий! Что может быть лучше для финального матча?

— Одна партия, наверное, была лишняя, которую отдали, имея большое преимущество.

— Я бы сказала, сегодня две партии были лишними. Мы могли бы и в три уложиться, но главное, что победили. Думаю, что скоро все забудут, что в этом матче было пять партий и будут помнить главное — мы победили.

— Несколько концовок партий сегодня вы смазали. В чем причина? Нервы?

— Ну, конечно, в финальном матче всегда нервничаешь, из-за чего допускаешь ошибки, которых в обычных матчах не допускаешь. От ошибок никто не застрахован.

— Вы продлили контракт с «Динамо» еще на год. Хотите вернуть Казани должок за пять поражений подряд в финалах?

— Нет, я не к этому стремлюсь. «Динамо» — это мой дом, моя семья. Мне очень сложной уйти из этого клуба. Меня здесь все любят, руководство отлично ко мне относится. И, конечно же, игроки — мне кажется, у нас такая классная компания сейчас собралась: что в жизни мы дружим, что на площадке хорошо взаимодействуем. Я думаю, что следующий сезон должен получиться у нас более удачным.

— Как оцените вклад тренера Зорана Терзича в вашу победу?

— Он нас готовил к сезону, руководил по ходу матчей, проводил замены и тоже является частью командного успеха. Также могу сказать, что очень большой вклад внес наш тренер по физической подготовке Дамир Колец. Он очень крутой специалист, великолепно подготовил команду. Вы же видели, что мы играли пять партий и Казань уже в четвертом сете не могла стоять на ногах, а мы все колотили и колотили. Это его заслуга.

— Как в целом оцените клубный сезон? Все ли удалось, что наметили?

— Удалась только концовка — это сегодняшняя победа. Середина сезона не получилась: мы провалились в Кубке России и Лига чемпионов нам пока тоже не дается, к сожалению.

— Какие ожидания от сезона в сборной? Там новый тренер.

— Пока что я видела только расширенный состав, который едет на Лигу Наций. Мне разрешили отдохнуть, восстановиться, где-то подлечиться и самостоятельно подготовиться к матчам за сборную. А потом уже приеду в национальную команду и буду воевать там за нашу страну.

— То есть на первый этап в Екатеринбург не поедете?

— Нет, не поеду. Честно говоря, это очень сложно, проведя такой сезон, поехать сразу без отдыха в сборную, поэтому я попросила немного времени.