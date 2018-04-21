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22:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Москва неприступная. «Динамо» снова чемпион

Столичный клуб победил в суперлиге третий раз подряд.

Источник: Спорт-Экспресс

Владимир ИВАНОВ
из Москвы

Вопреки ожиданиям, финальная серия суперлиги не затянулась. Московское «Динамо» не отдало одноклубницам из Казани ни одной игры. Подопечные Ришата Гилязутдинова оказались слишком зависимы от Элицы Василевой. Как только болгарская доигровщица получила травму, сезон полетел под откос: сначала последовал вылет из Лиги чемпионов, а теперь вот сухое поражение от самого принципиального соперника на внутренней арене. Отряд потерю бойца заметил, да еще как. Игрока, который мог бы безболезненно подменить Василеву, в Казани не оказалось. Вместо Элицы пришлось играть 18-летней Анне Котиковой.

Она получила огромный опыт, набила шишек. Такие серии способствуют развитию молодого игрока больше, чем иные сезоны. Другой вопрос, достаточно ли этого казанскому «Динамо» для утешения?

Москвички не стеснялись точечно бить по слабому месту соперниц. Это логично и оправданно. В спорте высших достижений нет места жалости. Чуть дашь слабину — и в невыгодном положении окажешься сам. Поэтому юная Котикова только и успевала отбиваться от подач. За игру в нее подали целых 49 раз.

Беда, как известно, не приходит одна. Вот и у Казани мало того, что Василева выбыла, так еще и Наталья Маммадова играла с травмой. Что тут противопоставить действующим чемпионкам страны?

МОСКВА ДАВАЛА ШАНСЫ

Но те сами давали соперницам шанс за шансом. Затягивать эту серию Зоран Терзич явно не хотел, да и девушки прекрасно понимали: выиграем еще раз — и пойдем в отпуск. Если думаете, что это не мотивация, сильно ошибаетесь. Лидеры «Динамо» все лето пробудут в сборной и даже один дополнительный день отдых им в радость. Возможно, излишнее желание в какой-то степени и сыграло злую шутку. Хотя и соперникам нужно отдать должное. Несмотря на все свои проблемы, Казань билась отважно.

Первый сет мог закончиться в пользу любой из команд. Гости крепко смотрелись во многом за счет удачных действий Дарьи Малыгиной. Но все перевесило высочайшее индивидуальное мастерство Наталии Гончаровой. Когда на табло было 23:23 она сначала эффектно реализовала атаку, а затем подала на вылет. За первую партию диагональная москвичек настреляла аж 11 очков.

Вторая партия тоже была примерно равной. Ее судьбу решили мощные подачи Ирины Воронковой в концовке. Два эйса и еще три выбитых подачи — вот вам 1:1.

Следующий сет должны были брать москвички и в том, что этого не произошло, виноваты только они сами. Казань ничего сверхъестественного не показывала, только желание. Однако этого хватало. Странно было видеть такое у москвичек в концовке сезона. Количество глупых ошибок зашкаливало. Иногда игроки сталкивались друг с другом, как люди в час-пик в метро. Как они умудрились с 21:17 проиграть 22:25 — сами не объяснят.

К чести хозяек, обидно проигранная партия не выбила их из колеи, а только разозлила. В четвертом сете они повели 15:3 и стало ясно — все решится на тай-брейке.

КАЗАНЬ ДАЛА БОЙ, НО ПРОИГРАЛА ВОЙНУ

В решающий момент все начало получаться у Яны Щербань. До этого она много ошибалась как в атаке, так и на приеме, но в самой важной партии проявила себя с самой лучшей стороны. Сделать это в самый важный момент — важнейшее для спорта качество. Когда Гончарова с места забила через тройной блок и счет стал 9:4, все стало понятно. Хозяйки поймали кураж.

Казань дала бой в Москве, но проиграла его. Как и всю войну в этом сезоне. Третий год подряд лучшим «Динамо» в стране становится московское.

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