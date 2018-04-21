Волейболистки московского «Динамо» третий раз подряд выиграли чемпионат России
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Московское «Динамо» одержало победу над казанским «Динамо» в финальной серии чемпионата России по волейболу среди женских команд.
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Московское «Динамо» одержало победу над казанским «Динамо» в финальной серии чемпионата России по волейболу среди женских команд.
В субботу волейболистки столичного клуба на своей площадке со счетом 3−2 обыграли соперниц из Казани.
Первые две встречи серии прошли в Казани. Оба матча выиграл московский клуб (3−0, 3−2). Счет в серии до трех побед стал 3−0 в пользу московского «Динамо», которое третий раз подряд выигрывает национальное первенство.
В серии за третье место чемпионата России встречаются екатеринбургская «Уралочка» и красноярский «Енисей». Уральские волейболистки впереди со счетом 2−1. Четвертый матч состоится в воскресенье на площадке «Уралочки» в Нижнем Тагиле.
Московское «Динамо» выиграло шестой раз чемпионат страны. Ранее они завоевывали золотые медали в 2006, 2007, 2009, 2016 и 2017 годах. Казанское «Динамо» было неизменным чемпионом России с 2011 по 2015 год. Самым титулованным клубом в истории женских чемпионатов России является «Уралочка», на счету которой 14 побед подряд (1992−2005).