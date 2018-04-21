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21:44 (мск), источник: ТАСС

Волейболистки московского «Динамо» третий раз подряд выиграли чемпионат России

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Московское «Динамо» одержало победу над казанским «Динамо» в финальной серии чемпионата России по волейболу среди женских команд.

В субботу волейболистки столичного клуба на своей площадке со счетом 3−2 обыграли соперниц из Казани.

Первые две встречи серии прошли в Казани. Оба матча выиграл московский клуб (3−0, 3−2). Счет в серии до трех побед стал 3−0 в пользу московского «Динамо», которое третий раз подряд выигрывает национальное первенство.

Столичные волейболистки провели первый сезон под руководством главного тренера сборной Сербии Зорана Терзича. Московская команда также одержала победу в первом в истории розыгрыше Суперкубка страны, выиграв у казанского «Динамо» со счетом 3−1.

В серии за третье место чемпионата России встречаются екатеринбургская «Уралочка» и красноярский «Енисей». Уральские волейболистки впереди со счетом 2−1. Четвертый матч состоится в воскресенье на площадке «Уралочки» в Нижнем Тагиле.

Московское «Динамо» выиграло шестой раз чемпионат страны. Ранее они завоевывали золотые медали в 2006, 2007, 2009, 2016 и 2017 годах. Казанское «Динамо» было неизменным чемпионом России с 2011 по 2015 год. Самым титулованным клубом в истории женских чемпионатов России является «Уралочка», на счету которой 14 побед подряд (1992−2005).

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