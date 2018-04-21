Волейболистки московского «Динамо» третий раз подряд выиграли чемпионат России

В субботу волейболистки столичного клуба на своей площадке со счетом 3−2 обыграли соперниц из Казани.

Первые две встречи серии прошли в Казани. Оба матча выиграл московский клуб (3−0, 3−2). Счет в серии до трех побед стал 3−0 в пользу московского «Динамо», которое третий раз подряд выигрывает национальное первенство.

Столичные волейболистки провели первый сезон под руководством главного тренера сборной Сербии Зорана Терзича. Московская команда также одержала победу в первом в истории розыгрыше Суперкубка страны, выиграв у казанского «Динамо» со счетом 3−1.

В серии за третье место чемпионата России встречаются екатеринбургская «Уралочка» и красноярский «Енисей». Уральские волейболистки впереди со счетом 2−1. Четвертый матч состоится в воскресенье на площадке «Уралочки» в Нижнем Тагиле.