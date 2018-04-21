Чемпион с характером. Казань вновь обыграла Санкт-Петербург

Источник: Спорт-Экспресс

«ЗЕНИТ-КАЗАНЬ» — «ЗЕНИТ» (Санкт-Петербург) — 3:2 (19:25, 15:25, 25:18, 25:22, 15:9)

Первый матч — 3:0. Счет в серии: 2−0.

Счет в финальной серии мужской Суперлиги после двух матчей в Казани именно такой, какой предсказывали многие. Но второй матч получился совсем не похожим на первый. Питерский «Зенит» ошеломил казанских одноклубников, но хозяева ответили еще мощнее.

КАЗАНЬ, ТЫ ЛИ ЭТО?

В первом матче борьбы практически не было. Дело в не в счете, который как раз оказался вполне достойным для проигравших. Дело в том, что питерский «Зенит» не смог противопоставить «Зениту» казанскому вообще ничего. Блок не работал, подача не летела, эффективность в атаке оставляла желать лучшего, как и в игре на приеме.

Тем удивительнее было видеть, что во втором матче все перевернулось. Все то, что получалось у Казани накануне, стало получаться у Санкт-Петербурга. Гости с первых же минут повели в счете в первой партии, к первому техническому лидировали 8:3 и не позволили хозяевам приблизиться. Но эта оплеуха — а как еще назвать ситуацию, когда сильнейшая команда мира не набирает за сет и 20 очков — не завела подопечных Владимира Алекно.

А ведь на той стороне площадки был совсем другой «Зенит» — злой, сконцентрированный, уверенный. Особенно старался доигровщик Евгений Сивожелез, который подавал сериями, здорово действовал на приеме и в атаке. В прошлом сезоне в Казани он в основном сидел на скамейке запасных. Во втором сете мяч у хозяев просто повалился из рук. Дошло до того, что Алекно в середине партии поменял почти весь состав — из основы остались только Вильфредо Леон и Артем Вольвич.

С Алексеем Вербовым, Максимом Михайловым, Александром Бутько и Алексеем Самойленко наставник казанской команды беседовал отдельно, махнув рукой на вторую партию. Казанский «Зенит» в этой партии набрал всего 15 очков, а по статистике за два сета у хозяев было всего 17 процентов позитивного приема!

Питерский «Зенит» играл здорово. Сербский диагональный Дражен Лубурич, совсем незаметный в первом матче, атаковал с эффективностью 100 процентов, а у всей команды этот показатель превышал 70 процентов. Это невероятный показатель в любом случае, а уж в игре с Казанью — особенно.

РАЗГРОМ, ПЕРЕЛОМ, ДОБИВАНИЕ

На третью партию вышел основной состав казанской команды. Хозяева пошли в отрыв, создали хороший задел, но… Гости сумели отыграться в одной расстановке. Казани все пришлось начинать сначала. Такие ситуации были и в первом матче, но тогда никаких вопросов относительно итоговой победы не возникало.

Сейчас же любая ошибка могла стоить дорого. Потому Казань до окончания сета больше не позволила себе расслабляться, а Александр Климкин отреагировал, как и Алекно, заменами основных игроков.

Ключевым становился четвертый сет, который стал единственным в матче, где шла упорная борьба. Но при этом все время в счете вел «Зенит» казанский, а питерский «Зенит» постоянно догонял. Пожалуй, решающим стал момент в концовке, когда Евгений Сивожелез при счете 21:23 в попытке обмануть тройной блок хозяев отправил мяч в аут. И касания блока не было.

Получив три сетбола Казань партию уже не упустила.

После того, как хозяева отыгрались в сложнейшей ситуации, шансов на тай-брейке у Питера не было.

Окончательно все стало ясно в расстановке на подаче Артема Вольвича. Блокирующий казанцев своими планерами несколько раз подряд ставил в тупик принимающих гостей. Ни Артем Зеленков, ни еще один либеро Евгений Комаров, заявленный на матч доигровщиком, ничего не могли сделать. Счет вырос до 10:5, и лишь после этого «Зенит» из Санкт-Петербурга сумел сняться с подачи Вольвича.