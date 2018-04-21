Белорусские волейболистки заняли шестое место на ЧЕ (U-17) в Болгарии

В поединке за пятое место белоруски, по словам наставника Дмитрия Кота, не нашли достаточно мотивации. Основная задача — выход на чемпионат мира 2019 года — уже выполнена, и девушкам тяжело было держать концентрацию после игрового марафона, длившегося целую неделю. Лидеры нападения белорусок не смогли набрать более десяти очков в матче, в то время как у румынок проявила себя в атаке Мара Думитреску — 16 очков.

За бронзовые награды поборются волейболистки Турции и Болгарии, а в финале континентального первенства сыграют Россия и Италия.

На прошлом чемпионате Европы этот же состав сборной Беларуси выступал в турнире на год младше, для игроков до 16 лет, и занял четвертое место.