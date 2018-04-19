Возвращение доброго великана: Мусэрский сказал сборной «да»

Источник: Спорт-Экспресс

КАНДИДАТЫ В СБОРНУЮ РОССИИ

связующие — Александр Бутько, Сергей Гранкин, Игорь Кобзарь, Дмитрий Ковалев, Павел Панков;

диагональные — Константин Бакун, Павел Круглов, Максим Михайлов, Виктор Полетаев, Романас Шкулявичус;

блокирующие — Илья Власов, Артем Вольвич, Ильяс Куркаев, Дмитрий Мусэрский, Алексей Сафонов, Инал Тавасиев, Игорь Филиппов, Дмитрий Щербинин;

доигровщики — Юрий Бережко, Дмитрий Волков, Антон Карпухов, Егор Клюка, Александр Маркин, Ярослав Подлесных, Сергей Савин, Егор Феоктистов;

либеро — Артем Зеленков, Алексей Кабешов, Роман Мартынюк, Александр Соколов.

Главный тренер мужской сборной России Сергей Шляпников определился с расширенной заявкой на Лигу Наций и сентябрьский чемпионат мира. В нее вошли 30 человек. Главная новость — среди кандидатов 29-летний Дмитрий Мусэрский.

А ведь еще не так давно казалось, что пути одного из главных героев олимпийского финала-2012 и сборной разошлись окончательно и бесповоротно. Между Мусэрским и федерацией произошел серьезный разлад. Игрока обвиняли в нежелании помочь сборной в 2016 году, на что тот не стеснялся отвечать острыми комментариями. И было не похоже, что хотя бы одна из сторон была готова сделать шаг в сторону примирения.

ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН

Когда в прошлом году сборную принял Шляпников, одним из самых частых вопросов от журналистов к нему был о перспективах Мусэрского. Чему удивляться, ведь он — один из главных волейболистов страны. Дело даже не в историческом лондонском финале или победном чемпионате Европы-2013, на котором блокирующий был признан MVP. Вся соль в харизме. Его любят, им восхищаются, на него хотят быть похожими юные спортсмены. Находиться рядом с Мусэрским — удивительное чувство. Как будто стоишь рядом с добрым великаном. В общении он крайне вежлив и корректен. Но вместе с тем одним своим присутствием на площадке «Малыш» ростом 2,18 м вызывает страх и ужас у соперников.

Год назад Шляпников сообщил, что отнюдь не считает двери в сборную для Мусэрского закрытыми. Что пока Дмитрию нужно залечить болячки и восстановиться, а в следующем сезоне он вполне может вернуться.

Тогда Шляпникову поверили не все. А уж после победного чемпионата Европы-2017 и вовсе закрались сомнения: станет ли главный тренер вызывать игрока, который не стесняется открыто выражать свое мнение, если есть другие успешные блокирующие? Но Шляпников слово сдержал. Мусэрский провел очень крепкий клубный сезон и его заслуженно вызвали в главную команду страны. Все остальное — какие-то былые обиды, разногласия и недопонимание — ушло на второй план. Как в идеале и должно быть, когда работают профессионалы.

Дмитрий МУСЭРСКИЙ | Источник: Спорт-Экспресс

МУСЭРСКИЙ ЗАСЛУЖИЛ ЭТОТ ВЫЗОВ

Мусэрский действительно играл в этом сезоне здорово. Он «бомбил» турецкий «Зират Банкаси» в финале победного для «Белогорья» Кубка ЕКВ, насобирав за два матча 32 очка. По ходу регулярного сезона суперлиги Дмитрий был в числе лучших по результативным блокам, а его процент эффективности атак просто потрясает — 69. У Вильфредо Леона, например, 55, у Максима Михайлова — 58. Понятно, что большая часть атак Мусэрского была первым темпом, а это не то же самое, что из угла, но тем не менее.

Сам он проблем в возвращении в команду не видит. С интервью попросил повременить, но на вопрос, готов ли летом сыграть за сборную, ответил четко: «Да».

Можно порадоваться, что ситуация разрешилась столь благополучно. Здорово проявили себя в этой ситуации все. Шляпников, который держит четкую и понятную линию руководства командой; федерация, которая мудро пошла на мировую; сам спортсмен, который не стал обижаться на прошлое. Мусэрский нужен сборной, а сборная нужна ему. Особенно приятно, что воссоединение происходит в столь ответственный сезон, когда на носу главный межолимпийский турнир — чемпионат мира.