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13:01 (мск), источник: TeamRussia.pro

Тренерский штаб женской сборной России определился с составом на Лигу наций

Стала известна предварительная заявка женской сборной России по волейболу для участия в Лиге наций.

В предварительной заявке 26 волейболисток. Однако в окончательный список войдёт только 21 спортсменка.

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Связующие: Елена Новик, Татьяна Романова, Дарья Рысева, Евгения Старцева.

Диагональные: Наталия Гончарова, Анна Котикова, Дарья Малыгина, Наталья Малых.

Блокирующие: Юлия Бровкина, Екатерина Ефимова, Ирина Королева, Ангелина Лазаренко, Екатерина Любушкина, Анастасия Самойленко, Ирина Фетисова.

Доигровщики: Ольга Бирюкова, Ирина Воронкова, Юлия Кутюкова, Ксения Парубец, Виктория Руссу, Валерия Шевчук, Татьяна Юринская.

Либеро: Алла Галкина, Виктория Горбачева, Кристина Курносова, Дарья Талышева.

В октябре 2017 года Международная федерация волейбола объявила, что в 2018 году Лига наций заменит мужскую Мировую лигу и женский Гран-при.

Лига наций стартует 15 мая. В турнире примут участие 16 сборных.

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