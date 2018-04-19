Тренерский штаб женской сборной России определился с составом на Лигу наций
Стала известна предварительная заявка женской сборной России по волейболу для участия в Лиге наций.
Стала известна предварительная заявка женской сборной России по волейболу для участия в Лиге наций.
В предварительной заявке 26 волейболисток. Однако в окончательный список войдёт только 21 спортсменка.
Связующие: Елена Новик, Татьяна Романова, Дарья Рысева, Евгения Старцева.
Диагональные: Наталия Гончарова, Анна Котикова, Дарья Малыгина, Наталья Малых.
Блокирующие: Юлия Бровкина, Екатерина Ефимова, Ирина Королева, Ангелина Лазаренко, Екатерина Любушкина, Анастасия Самойленко, Ирина Фетисова.
Доигровщики: Ольга Бирюкова, Ирина Воронкова, Юлия Кутюкова, Ксения Парубец, Виктория Руссу, Валерия Шевчук, Татьяна Юринская.
Либеро: Алла Галкина, Виктория Горбачева, Кристина Курносова, Дарья Талышева.
В октябре 2017 года Международная федерация волейбола объявила, что в 2018 году Лига наций заменит мужскую Мировую лигу и женский
Лига наций стартует 15 мая. В турнире примут участие 16 сборных.