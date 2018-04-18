Москва в шаге от титула. «Динамо» выиграло второй матч в Казани

Источник: Спорт-Экспресс

Каждый следующий матч финальной серии чемпионата страны среди женщин теперь может стать последним. Московское «Динамо» сделало максимум возможного, дважды победив в гостях «Динамо» казанское. Следующая игра серии состоится 21 апреля в Москве.

КОГДА ЭМОЦИЙ НЕДОСТАТОЧНО

После поражения в трех партиях в первом матче у казанской команды не было других вариантов, кроме как отдать во втором матче все, что еще осталось.

Эмоций, которых порой недоставало в первом матче, у Казани на этот раз было с лихвой. Именно они помогали хозяйкам сохранить интригу до тай-брейка. Особенно старалась Ирина Воронкова, горящие глаза которой зажигали и подруг. Когда Казань ловила кураж, москвички теряли нить игры.

Три блока подряд в концовке второй партии в исполнении Анастасии Самойленко — и вот он, перелом. Удачная игра в атаке Воронковой, подачи Самойленко в концовке четвертой партии — и соперницы на время оказались выбиты из колеи, стали допускать невынужденные ошибки, и партия вновь за Казанью.

Однако в ключевой момент, когда голова должна быть холодной, эмоции уже помешали. Ошиблись в атаках Самойленко и Воронкова, и тай-брейк было уже не спасти. У команды Зорана Терзича в концовке осталось больше сил, а лидеры играли так, как от них и ждали. Москва победила заслуженно.

Даже казанские болельщики в соцсетях это признают.

НЕТ ПРИЕМА — НЕТ ШАНСОВ

Болгарская доигровщица казанского «Динамо» Элица Василева травмирована и уже перенесла операцию на плече, а азербайджанская диагональная Наталья Маммадова по каким-то причинам не сыграла так, как от нее ждали.

Возможно, и у нее проблемы со здоровьем, тщательно скрываемые тренерским штабом, но факт в том, что Маммадова во второй игре провела только первый сет, сыграла неудачно, и больше на площадке не появлялась.

Главная проблема хозяек в двух матчах в Казани — неудачная игра на приеме. Например, исход первой партии предопределило именно это. Ирина Воронкова и Анна Котикова четыре раза не сумели принять подачу Натальи Кротковой. А ведь до этой расстановки счет был равным. Но после такого отрезка довести сет до победного было для москвичек делом несложным.

То же самое было и в других партиях. Когда прием получался, у связующих Казани была возможность ускорить игру, задействовать первый темп, но это случалось крайне редко. Ришат Гилязутдинов менял «связку», но не мог ничего сделать с приемом — ему просто некого было выпускать на площадку кроме либеро Елены Ежовой, вновь заявленной в доигровку, но на этот ход тренер так и не решился.

Казань играла без того запаса прочности, который был у соперниц.

НЕ ОДНОЙ ГОНЧАРОВОЙ

Московское «Динамо» и в этой игре оказалось лучше. Причем если в первом матче многое решала Наталия Гончарова, то во второй встрече проявили себя все. И связующая Вера Ветрова, которую Терзич даже воспитывал короткой заменой на Марину Бабешину. Не понравились ему передачи — отдохни, подумай. Ветрова очень здорово действовала у сетки, не только раздавая мячи: она несколько раз передавила соперниц из Казани в борьбе за переходящие мячи, и на блоке действовала надежно.

Кроткова вообще стала едва ли не ключевой фигурой в игре московского «Динамо». Она практически не ошибалась на приеме, ставила в тупик соперниц подачами и довольно эффективно атаковала. То же самое можно сказать и про Яну Щербань.