Москва в шаге от титула. «Динамо» выиграло второй матч в Казани
В финальной серии женского чемпионата страны определился фаворит.
В финальной серии женского чемпионата страны определился фаворит.
Каждый следующий матч финальной серии чемпионата страны среди женщин теперь может стать последним. Московское «Динамо» сделало максимум возможного, дважды победив в гостях «Динамо» казанское. Следующая игра серии состоится 21 апреля в Москве.
КОГДА ЭМОЦИЙ НЕДОСТАТОЧНО
После поражения в трех партиях в первом матче у казанской команды не было других вариантов, кроме как отдать во втором матче все, что еще осталось.
Эмоций, которых порой недоставало в первом матче, у Казани на этот раз было с лихвой. Именно они помогали хозяйкам сохранить интригу до
Три блока подряд в концовке второй партии в исполнении Анастасии Самойленко — и вот он, перелом. Удачная игра в атаке Воронковой, подачи Самойленко в концовке четвертой партии — и соперницы на время оказались выбиты из колеи, стали допускать невынужденные ошибки, и партия вновь за Казанью.
Однако в ключевой момент, когда голова должна быть холодной, эмоции уже помешали. Ошиблись в атаках Самойленко и Воронкова, и
Даже казанские болельщики в соцсетях это признают.
НЕТ ПРИЕМА — НЕТ ШАНСОВ
Болгарская доигровщица казанского «Динамо» Элица Василева травмирована и уже перенесла операцию на плече, а азербайджанская диагональная Наталья Маммадова по
Возможно, и у нее проблемы со здоровьем, тщательно скрываемые тренерским штабом, но факт в том, что Маммадова во второй игре провела только первый сет, сыграла неудачно, и больше на площадке не появлялась.
Главная проблема хозяек в двух матчах в Казани — неудачная игра на приеме. Например, исход первой партии предопределило именно это. Ирина Воронкова и Анна Котикова четыре раза не сумели принять подачу Натальи Кротковой. А ведь до этой расстановки счет был равным. Но после такого отрезка довести сет до победного было для москвичек делом несложным.
То же самое было и в других партиях. Когда прием получался, у связующих Казани была возможность ускорить игру, задействовать первый темп, но это случалось крайне редко. Ришат Гилязутдинов менял «связку», но не мог ничего сделать с приемом — ему просто некого было выпускать на площадку кроме либеро Елены Ежовой, вновь заявленной в доигровку, но на этот ход тренер так и не решился.
Казань играла без того запаса прочности, который был у соперниц.
НЕ ОДНОЙ ГОНЧАРОВОЙ
Московское «Динамо» и в этой игре оказалось лучше. Причем если в первом матче многое решала Наталия Гончарова, то во второй встрече проявили себя все. И связующая Вера Ветрова, которую Терзич даже воспитывал короткой заменой на Марину Бабешину. Не понравились ему передачи — отдохни, подумай. Ветрова очень здорово действовала у сетки, не только раздавая мячи: она несколько раз передавила соперниц из Казани в борьбе за переходящие мячи, и на блоке действовала надежно.
Кроткова вообще стала едва ли не ключевой фигурой в игре московского «Динамо». Она практически не ошибалась на приеме, ставила в тупик соперниц подачами и довольно эффективно атаковала. То же самое можно сказать и про Яну Щербань.
Вообще, у москвичек никто не выпадал из игры — не одной Гончаровой они оказались сильны, а именно командой.