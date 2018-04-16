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12:38 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболисты сборной Беларуси (U-18) завоевали право сыграть на чемпионате мира

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты сборной Беларуси (U-18) заняли пятое место на чемпионате Европы в Чехии и получили право сыграть на мировом форуме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На предварительной стадии команда Алексея Ковалева заняла четвертое место в группе 1 и в плей-офф боролась за пятые-восьмые места. В нокаут-раунде белорусы были сильнее Бельгии 3:1, а в решающем матче одолели Болгарию — 3:1. Стартовая партия встречи в чешском Злине осталась за балканцами — 25:22, однако в трех последующих победу праздновали белорусские волейболисты — 25:19, 25:19, 25:19. Наиболее результативным игроком стал диагональный белорусов Максим Богатко — 24 очка. Один из лидеров нападения команды Владислав Давыскиба, выступавший с травмой голеностопа, обеспечил надежный прием мяча и отличился 18 набранными очками. Белорусы также значительно превзошли болгар на блоке — 12 баллов.

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Чемпионами Европы среди игроков до 18-и лет стали волейболисты Германии, которые в финале были сильнее Чехии — 3:0 (25:22, 25:17, 25:20). Итальянцы завоевали бронзовые награды, обыграв в матче за третье место россиян — 3:1.

Итоговое положение: 1. Германия. 2. Чехия. 3. Италия. 4. Россия. 5. Беларусь. 6. Болгария. 7. Бельгия. 8. Франция. 9. Турция. 10. Украина. 11. Греция. 12. Словакия.

По итогам чемпионата Европы семь лучших команд квалифицировались на чемпионат мира, также шесть сборных получили право выступить в Европейском юношеском олимпийском фестивале (ЕЮОФ), который пройдет в Баку.

Успешно стартовала на чемпионате Европы для игроков до 17-и лет в Софии женская сборная Беларуси. В активе команды после трех туров две победы и одно поражение. Белорусские волейболистки были сильнее Сербии (3:1) и Венгрии (3:0), а потерпели поражение от России (1:3). На предварительной стадии подопечным главного тренера Дмитрия Кота осталось сыграть два матча с Болгарией и Словенией. Раунд плей-офф стартует 20 апреля.

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