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12:11 (мск), источник: Р-Спорт

Волейболистка Гончарова и еще ряд игроков продлили контракт с «Динамо»

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Вероника Столбунова. Волейболистка сборной России Наталия Гончарова и ряд других игроков московского «Динамо» продлили контракты с клубом, сообщил корреспонденту РИА Новости генеральный директор «бело-голубых» Владимир Зиничев.

Источник: РИА "Новости"

Волейболистки московского «Динамо» в понедельник открывают финальную серию плей-офф чемпионата России с казанским «Динамо». Гончарова выступает за столичную команду с 2008 года.

«Мы продлили контракт с Наталией на следующий сезон. Мы теперь живем не длинными категориями, а от года к году. Породили на год, и уже рады. Также продлили контракты с (Ириной) Фетисовой, (Екатериной) Любушкиной, (Яной) Щербань, (Дарьей) Столяровой, (Натальей) Ходуновой, (Екатериной) Раевской», — сказал Зиничев по телефону.

«Какие-то вопросы у нас еще находятся на стадии рассмотрения, переговоров, но прообраз команды уже вырисовывается. Еще не закончился сезон, поэтому время у нас пока есть», — отметил Зиничев.

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