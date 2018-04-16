Волейболистка Гончарова и еще ряд игроков продлили контракт с «Динамо»

Волейболистки московского «Динамо» в понедельник открывают финальную серию плей-офф чемпионата России с казанским «Динамо». Гончарова выступает за столичную команду с 2008 года.
«Мы продлили контракт с Наталией на следующий сезон. Мы теперь живем не длинными категориями, а от года к году. Породили на год, и уже рады. Также продлили контракты с (Ириной) Фетисовой, (Екатериной) Любушкиной, (Яной) Щербань, (Дарьей) Столяровой, (Натальей) Ходуновой, (Екатериной) Раевской», — сказал Зиничев по телефону.
«Какие-то вопросы у нас еще находятся на стадии рассмотрения, переговоров, но прообраз команды уже вырисовывается. Еще не закончился сезон, поэтому время у нас пока есть», — отметил Зиничев.