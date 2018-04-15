Волейболисты РФ уступили Италии и остались без медалей ЧЕ U18

В матче за третье место подопечные Михаила Николаева уступили команде Италии со счётом 1:3 (22:25, 25:23, 23:25, 17:25). Самым результативным в составе россиян стал Станислав Антонов, набравший 18 очков, включая 2 эйса. Россияне стали лучшими на блоке: Михаил Фёдоров набрал 4 очка, Александр Синицын — 3.
Напомним, что с аналогичным счётом (1:3) завершилась встреча россиян с итальянцами на групповом этапе.
В финале позднее сыграют сборные Германии и Чехии.
Волейбол. Чемпионат Европы U18. Мужчины. Матч за третье место
Россия — Италия — 1:3 (22:25, 25:23, 23:25, 17:25).