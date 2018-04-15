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00:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Волейболисты РФ не смогли выйти в финал ЧЕ U18, проиграв Германии

Юношеская сборная России по волейболу не смогла выйти в финал чемпионата Европы U18, который проходит в Чехии и Словакии.

В полуфинальном матче россияне, ставшие вторыми в группе II, в трёх партиях проиграли сверстникам из Германии со счётом 0:3 (23:25, 13:25, 18:25). Самым результативным в составе россиян стал Омар Курбанов, набравший 11 очков. Александр Синицын подал 2 эйса.

Немецкая команда первенствовала в группе I, которая проводила свои матчи в Злине, на той же площадке, что и полуфинал. А россияне групповой турнир провели в Пухове.

За бронзовые медали подопечные Михаила Николаева сыграют 15 апреля с командой Италии. Начало матча — в 16:30 мск. Позднее в финале встретятся команды Германии и Чехии.

Волейбол. Чемпионат Европы U18. Мужчины. Полуфинал

Германия — Россия — 3:0 (25:23, 25:13, 25:18).

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