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17:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Волейболистки РФ обыграли Беларусь на ЧЕ U17

Волейболистки сборной России одержали первую победу на чемпионате Европы U17, который проходит в Болгарии.

В матче второго тура россиянки обыграли команду Беларуси со счётом 3:1 (21:25, 25:16, 25:17, 25:13).

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Самой результативной в этом матче стала Елизавета Кочурина, набравшая 24 очка, 10 из них — на блоке. 3 эйса подала Елизавета Попова.

В следующем матче, 15 апреля, подопечные Светланы Сафроновой сыграют со сборной Сербии.

Волейбол. Чемпионат Европы U17. Женщины
Группа I. Второй тур

Россия — Беларусь — 3:1 (21:25, 25:16, 25:17, 25:13)

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