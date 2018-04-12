Белорусские волейболисты победили Грецию на чемпионате Европы (U-18)

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Во время первой партии в чешском Злине главный тренер Алексей Ковалев принял решение выпустить на площадку Владислава Давыскибу. Лидер нападения команды получил серьезную травму голеностопа в первом матче чемпионата с Турцией, что значительно снизило шансы белорусов на лидирующие позиции в группе 1 по ходу турнира. Выход Давыскибы во встрече с греками помог нашей сборной перехватить инициативу и добиться победы в четырех партиях.

Этот успех позволил белорусам войти в четверку сильнейших группы и продолжить борьбу на чемпионате Европы за места с пятого по восьмое.