Тетюхин: Я наигрался в волейбол на всю оставшуюся жизнь
Доигровщик сборной России Сергей Тетюхин, 10 апреля в составе белгородского «Белогорья» выигравший Кубок ЕКВ, встретился с журналистами и рассказал о своих эмоциях от завершения карьеры.
Доигровщик сборной России Сергей Тетюхин, 10 апреля в составе белгородского «Белогорья» выигравший Кубок ЕКВ, встретился с журналистами и рассказал о своих эмоциях от завершения карьеры.
«Жизнь продолжается, идёт своим чередом, никакой крест не поставлен, нет
Также Тетюхин отметил, что пока рано говорить о его прощальном матче.
«У меня много друзей по всему миру, и многих можно было бы позвать — те же американцы Ллойд Болл, Стэнли, тот же Жиба, Драган Травица, Жора наш замечательный. Но давайте не будем об этом говорить, потому что я ещё о прощальном матче не думал», — добавил доигровщик «Белогорья».