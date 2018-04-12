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13:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Тетюхин: Я наигрался в волейбол на всю оставшуюся жизнь

Доигровщик сборной России Сергей Тетюхин, 10 апреля в составе белгородского «Белогорья» выигравший Кубок ЕКВ, встретился с журналистами и рассказал о своих эмоциях от завершения карьеры.

Источник: РИА "Новости"

«Жизнь продолжается, идёт своим чередом, никакой крест не поставлен, нет каких-то суперощущений, что всё завершено. Понятно, был грустный осадочек после матча, но вместе с ощущением праздника. Ещё, вообще-то, ничего не закончилось — чемпионат в самом разгаре. Я ещё пока действующий спортсмен. Страдать я не буду и трагедии из этого делать — тоже. Потому что я наигрался в волейбол на всю долгую оставшуюся жизнь», — приводит слова Тетюхина сайт «Бел.ру».

Также Тетюхин отметил, что пока рано говорить о его прощальном матче.

«У меня много друзей по всему миру, и многих можно было бы позвать — те же американцы Ллойд Болл, Стэнли, тот же Жиба, Драган Травица, Жора наш замечательный. Но давайте не будем об этом говорить, потому что я ещё о прощальном матче не думал», — добавил доигровщик «Белогорья».

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