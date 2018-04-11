Остановите, «Локо» надо выйти. Новосибирцы не пробились в «Финал четырёх»

Источник: РИА "Новости"

Главный матч сезона

Новосибирский «Локомотив» прекрасно провёл зимнюю часть своей кампании в Лиге чемпионов: не просто показал красивый волейбол, но и вышел из группы с первого места. Однако весной подопечные Пламена Константинова забуксовали.

Бельгийский «Нолико» ни по составу, ни по уровню подготовки не выглядел ровней «Локомотиву», однако россияне прошли его с большим трудом, сыграв «золотой» сет.

Итальянская «Перуджа», конечно, стала куда более серьёзным соперником — всё-таки финалист прошлого розыгрыша Лиги чемпионов.

Первый матч противостояния проходил в Италии и начался удачно для команды из России. «Локомотив» выжал максимум в концовке первого сета — 26:24. Однако «Перудже» поражение в партии пошло на пользу: в оставшееся время она стали играть быстрее, агрессивнее, мощнее и тем самым не оставила «Локо» практически никаких шансов — 3:1 по партиям. Впрочем, в родных стенах новосибирцы должны были попробовать отыграться. Учитывая, что «Локомотив» уже не бьётся за медали Суперлиги, матч с «Перуджей» становился важнейшим в сезоне.

Корить «Локомотив» не за что

В самом начале встречи трудно пришлось не только волейболистам, но и арбитрам, в том числе линейным. Первые боролись за инициативу, а вторые проверяли свою реакцию и внимательность: мяч после атак обеих команд почему-то всегда норовил угодить в краешек линии, а потому команды часто спорили, возмущались и охотно использовали видеоповторы. Впрочем, в игре соблюдался баланс: судьи были внимательными, а команды бились на равных — 8:8.

При счёте 9:9 «Перуджа» дважды подряд удачно атаковала и впервые в партии получила ощутимое преимущество в счёте. Итальянцы классно играли в обороне: своим блоком смягчали множество атак соперника и блестяще поднимали мячи, казалось, даже в безнадёжных ситуациях. В составе российский команды надёжнее всего атаковал Николай Павлов, но одних его усилий было недостаточно — 14:16 ко второму техническому. Не помогало «Локомотиву» и отсутствие своей подачи — мяч регулярно влетал в сетку. За счёт подач Де Чекко и чужих ошибок «Перуджа» в концовке сета получила уже четыре очка преимущества — 19:15. А мощнейшие выстрелы Зайцева окончательно интригу в партии убили. «Локомотив» трудно было за что-то корить, команда играла неплохо, но соперник был быстрее, точнее и аккуратнее — 25:20.

Итальянцы рано радовались

Проиграв первую партию, «Локомотив» зажал себя в угол, из которого был один-единственный выход: победа в четырёх партиях подряд, включая «золотой сет». Новосибирские волейболисты об этом прекрасно знали, а потому стартовали бодро — дважды классно атаковал Куркаев, один эйс записал на свой счёт Дивиш. У «Локо» получалась игра в обороне, и единственное оружие, которое пробивало броню россиян — скоростные атаки первым темпом. Поэтому «Перуджа» с удовольствием игру ускоряла, и сразу после первого технического счёт вышла вперёд — 9:8.

Арслан Экши своим планером напомнил о том, как «Локомотив» мучил соперника подачей в первом матче, но успех получился локальным. «Перуджа» выиграла три следующих розыгрыша и заставила Пламена Константинова брать тайм-аут при счёте 10:13. Но итальянцы уже поймали кураж и чувствовали себя хозяевами положения — 16:12 ко второй технической паузе. Игроки «Перуджи» в паузах уже широко улыбались и порой даже пританцовывали.

После перерыва тренер «Локомотива» решил рискнуть: заменил Экши на Нильссона в передней линии. Замена принёсла плоды: за счёт пары классных атак Нильссона российская команда встрепенулась и сократила отрыв до минимального. В концовку «Перуджа» входила уверенно, с преимуществом, однако в свою победу итальянцы, похоже, поверили рано. 22:20 неожиданно превратились в 22:22, а затем и в 22:25 — почти все очки «Локомотив» получил за счёт ошибок соперника: Рассел и Атанасьевич задрожали и отправляли мяч то в аут, то в трос.

Досрочная победа

На старте третьего сета от итальянских улыбок и танцев не осталось и следа — вернулись серьёзность и сосредоточенность. Атанасьевич оправился от неудач и вновь принялся вколачивать мяч в половину площадки «Локомотива». Однако хозяева площадки сопротивлялись достойно: хорошо играли в защите и грамотно использовали атакующие возможности Дивиша. Немало проблем сопернику Лукаш доставлял и с подачи: именно он сравнял счёт в партии — 10:10.

Но Александар Атанасьевич подавал ещё лучше — два эйса подряд позволили «Перудже» чувствовать себя спокойнее — 14:11. На удачной расстановке с тремя нападающими впереди, включая Нильссона, «Локомотив» едва не отыгрался, но гости на перерыв ушли лидерами — 16:14. После пауза российская команда билась самоотверженно, но «Перуджа» снова стремительно атаковала первым темпом, и с этими атаками команда Константинова не справлялась — 20:15.

Чудо «Локомотив» сотворить не сумел: отыграть в концовке у «Перуджи» пять-шесть очков было невозможно.

Зайцев своим эйсом сначала подарил своей команде целую россыпь сетболов, а затем в стремительной атаке сам же и реализовал второй из них — 25:17. Матч ещё не был завершён, но в этой паре всё было понятно: «Перуджа» приготовилась отправиться на «Финал четырёх» в Казани, а «Локомотиву» оставалось лишь хлопнуть дверью. Добиться локального успеха перед болельщиками, которые с трибун уходить не торопились, удалось. Битва полурезервных составов из двух сетов осталась за «Локомотивом», который на этом с Лигой чемпионов попрощался.