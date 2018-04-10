Тетюхин о победе в Кубке CEV: Это жирная позитивная точка в моей карьере

Во вторник в Анкаре «Белогорье» победило турецкий «Зираат Банкасы» со счетом 3−2 в ответном матче финала Кубка CEV и завоевало трофей. Первую встречу также выиграли белгородцы (3−0).
«Это долгожданная победа, которая нашему клубу и нашим болельщикам была необходима. Здесь были сотрудники нашего посольства, наши жены любимые. Это жирная позитивная точка в моей карьере! Сегодня матч был замечательный, и думаю, команда соперников тоже осталась довольной. Понятно, что они проиграли, но, тем не менее, матч был замечательный. Я очень рад, и, как в молодости, эмоции переполняют. Я рад за команду! В ней есть настоящие люди, есть спортсмены с большой буквы», — сказал Тетюхин.
Этот трофей стал последним в карьере Тетюхина. Ранее 42-летний волейболист объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона. «Белогорью» после победы в Кубке CEV осталось провести в этом сезоне заключительные матчи за пятые-восьмые места чемпионата России.