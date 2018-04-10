Тетюхин о победе в Кубке CEV: Это жирная позитивная точка в моей карьере

«Это долгожданная победа, которая нашему клубу и нашим болельщикам была необходима. Здесь были сотрудники нашего посольства, наши жены любимые. Это жирная позитивная точка в моей карьере! Сегодня матч был замечательный, и думаю, команда соперников тоже осталась довольной. Понятно, что они проиграли, но, тем не менее, матч был замечательный. Я очень рад, и, как в молодости, эмоции переполняют. Я рад за команду! В ней есть настоящие люди, есть спортсмены с большой буквы», — сказал Тетюхин.