Золотые проводы. Тетюхин закончил карьеру победой в Кубке ЕКВ

Источник: РИА "Новости"

За себя и за того парня

«Белогорье» не сумело блеснуть в чемпионате России 2017/18, сенсационно уступив кемеровскому «Кузбассу» в четвертьфинале турнира.

Однако у белгородской команды был прекрасный шанс раздобыть индульгенцию. «Белогорье» дошло до финала Кубка ЕКВ и в первом матче на домашней площадке заткнуло за пояс турецкий «Зираатбанк». Встреча завершилась со счётом 3:0, при этом гости ни в одной из партий не сумели набрать более 15 очков. Таким образом, чтобы добыть итоговую победу в турнире «Белогорью» в гостевой встрече достаточно было выиграть два сета из первых четырёх, либо одержать победу в «золотом сете».

Мотивация у белгородцев, конечно, была запредельной. И дело было не только в том, чтобы спасти неудачный сезон. Сразу после первой игры финальной серии Сергей Тетюхин объявил о том, что завершит карьеру по окончании сезона, и «Белогорье» собиралось приложить все мыслимые и немыслимые усилия, чтобы проводить легенду европейским трофеем.

Сдаваться турки и не думали

С первых же розыгрышей турецкий клуб показал, что в ответном матче «Белогорью» точно не будет так же легко, как в первом. Настрой, горящие глаза, и главное — скорость действий турецких волейболистов — позволили хозяевам к первому техническому перерыву заработать солидное преимущество — 8:4. «Белогорье» не слишком уверенно играло в атаке — пара мячей отправилась за пределы площадки, а ещё пару турецкие защитники подняли и результативно ответили.

Огненный запал турок к середине партии иссяк, а у «Белогорья» потихоньку разыгрывался Ян Ерещенко — его блок позволил российской команде счёт сравнять — 10:10. Следующий игровой отрезок стал борьбой за инициативу, но с Дмитрием Мусэрским на передней линии белгородцам было чуть проще — к паузе они уже подошли лидерами 16:14. Однако «Зираатбанк» сдаваться и не думал: несколько классных атак и хозяева уже впереди — 19:17. Александр Косарев взял тайм-аут, но россияне превзойти почти не ошибавшегося соперника не сумели. Курек и Конарски здорово атаковали, а Антонов качественно играл на блоке. Первая партия осталась за хозяевами — 25:21.

На площадку-то смотри!

Статистика по итогам первого сета показала, в чём «Белогорью» нужно прибавлять. У россиян показатель позитивного приёма составлял лишь 22 процента, а у турок — 59. Отсюда и большая разница в количестве и качестве проведённых атак. На старте партии белгородцы показали неплохой приём и стали чаще задействовать в атаке Тетюхина, кроме того Мусэрский забивал своё, играя у сетки. В какой-то момент «Белогорье» имело три очка преимущества, но турки жестоко наказывали соперника за ошибки, и к середине партии счёт сравнялся — 12:12.

Команды шли ноздря в ноздрю, добывая брейковые мячи, отдавая их и по очереди вырываясь вперёд в счёте.

При 20:20 Николов одиночным блоком закрыл турецкую атаку, и в следующем розыгрыше «Белогорье» могло удваивать отрыв, но россияне перемудрили и позволили туркам отыграться. А в концовке «Зираатбанку» дважды помог арбитр Георгиос Георгулиас: чистый эйс Данилова при счёте 23:23 превратился в турецкий сетбол, а чистый аут после атаки турка при счёте 25:24 принёс хозяевам площадки победу в партии. Тетюхин характерным жестом показал греческому арбитру, мол, уважаемый, ты на площадку-то смотри! В очередной раз захотелось задать риторический вопрос — почему в Кубке ЕКВ нет видеопросмотров. Но поздно — 24:26.

Тетюхин решает

Судейские ошибки «Белогорье» только разозлили. На старте третьей партии россияне вколачивали мячи в чужую половину площадки с мясом, после атак украдкой поглядывая на арбитра — что он выдумает на этот раз? Но грек ничего не выдумывал. Белгородцы постепенно успокаивались, злость ушла, а три-четыре очка преимущества остались — 16:13. Однако в третий раз подряд после второй технической паузы российская команда сбавила обороты. Равная борьба перешла в невероятно напряжённую концовку, в которой «Белогорье» упустило два сетбола, но всё же реализовало третий — неотразимой атакой в решающий момент отметился Тетюхин — 28:26.

А справедлив ли арбитр?

При счёте 1:2 по партиям дышать «Белогорью» стало легче — теперь лишь один выигранный сет отделял российскую команду от победу в финале. При этом и ошибка фатальной не была — она лишь переводила встречу в «золотой сет». На кураже белгородцы очень здорово начали четвёртый сет — два классных блока подряд позволили повести со счётом 3:0. В следующих розыгрышах турки приблизились, однако их игра не была безупречной — ошибок явно стало больше.

При счёте 6:4 в пользу «Белогорья» в игру вновь включился судья. Когда Бакун закрыл турецкую атаку блоком и отправился праздновать добытое очко вместе с командой, греческий арбитр издал протяжную трель и показал кому-то из россиян жёлтую карточку. За что — непонятно, ведь радость была весьма умеренной. Похоже, судья просто решил повесить на стену заряженное ружьё, готовое выстрелить, ведь следующая карточка могла стать уже красной.

А когда арбитр убирал карточку в карман турецкие телевизионщики, сами того не желая, крупным планом поймали кадр дня — грек повернулся к туркам и кому-то из них подмигнул.

Русский характер крепче!

Российские волейболисты этого, скорее всего, не видели, но игра «Белогорья» после этого несколько разладилась. Вернулись проблемы на силовой подаче, вновь появились трудности на приёме, и даже Мусэрский с передней линии не всегда атаковал безупречно. Так или иначе, к паузе «Белогорье» снова лидировало — 16:15. Игра была невероятно напряжённой, и железные нервы демонстрировал Сергей Тетюхин, атаковавший, казалось, без сил, но всегда безупречно.

При счёте 23:20 в пользу «Белогорье» у турок уже задрожали руки. Подавать на победу в партию вышел Тетюхин. Было красиво закончить партию и турнир эйсом, но и первый темп от Николова также получился великолепным — 25:21. Русский характер оказался крепче!

Волейболисты «Белогорья» бросились обниматься и праздновать победу. Турки были повержены, сезон в целом спасён, а Сергей Тетюхин получил очередной трофей в коллекцию. К сожалению, последний.

Ах, да, там же была ещё и сыграна пятая партия! «Белогорье» выиграло и её — 15:11.