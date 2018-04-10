Золотые проводы. Тетюхин закончил карьеру победой в Кубке ЕКВ
Турецкие болельщики были оглушительными, греческий судья — предвзятым. Но русский характер оказался крепче. «Белогорье» выиграло Кубок ЕКВ.
Турецкие болельщики были оглушительными, греческий судья — предвзятым. Но русский характер оказался крепче. «Белогорье» выиграло Кубок ЕКВ.
За себя и за того парня
«Белогорье» не сумело блеснуть в чемпионате России 2017/18, сенсационно уступив кемеровскому «Кузбассу» в четвертьфинале турнира.
Однако у белгородской команды был прекрасный шанс раздобыть индульгенцию. «Белогорье» дошло до финала Кубка ЕКВ и в первом матче на домашней площадке заткнуло за пояс турецкий «Зираатбанк». Встреча завершилась со счётом 3:0, при этом гости ни в одной из партий не сумели набрать более 15 очков. Таким образом, чтобы добыть итоговую победу в турнире «Белогорью» в гостевой встрече достаточно было выиграть два сета из первых четырёх, либо одержать победу в «золотом сете».
Мотивация у белгородцев, конечно, была запредельной. И дело было не только в том, чтобы спасти неудачный сезон. Сразу после первой игры финальной серии Сергей Тетюхин объявил о том, что завершит карьеру по окончании сезона, и «Белогорье» собиралось приложить все мыслимые и немыслимые усилия, чтобы проводить легенду европейским трофеем.
Сдаваться турки и не думали
С первых же розыгрышей турецкий клуб показал, что в ответном матче «Белогорью» точно не будет так же легко, как в первом. Настрой, горящие глаза, и главное — скорость действий турецких волейболистов — позволили хозяевам к первому техническому перерыву заработать солидное преимущество — 8:4. «Белогорье» не слишком уверенно играло в атаке — пара мячей отправилась за пределы площадки, а ещё пару турецкие защитники подняли и результативно ответили.
Огненный запал турок к середине партии иссяк, а у «Белогорья» потихоньку разыгрывался Ян Ерещенко — его блок позволил российской команде счёт сравнять — 10:10. Следующий игровой отрезок стал борьбой за инициативу, но с Дмитрием Мусэрским на передней линии белгородцам было чуть проще — к паузе они уже подошли лидерами 16:14. Однако «Зираатбанк» сдаваться и не думал: несколько классных атак и хозяева уже впереди — 19:17. Александр Косарев взял
На
Статистика по итогам первого сета показала, в чём «Белогорью» нужно прибавлять. У россиян показатель позитивного приёма составлял лишь 22 процента, а у турок — 59. Отсюда и большая разница в количестве и качестве проведённых атак. На старте партии белгородцы показали неплохой приём и стали чаще задействовать в атаке Тетюхина, кроме того Мусэрский забивал своё, играя у сетки. В
При 20:20 Николов одиночным блоком закрыл турецкую атаку, и в следующем розыгрыше «Белогорье» могло удваивать отрыв, но россияне перемудрили и позволили туркам отыграться. А в концовке «Зираатбанку» дважды помог арбитр Георгиос Георгулиас: чистый эйс Данилова при счёте 23:23 превратился в турецкий сетбол, а чистый аут после атаки турка при счёте 25:24 принёс хозяевам площадки победу в партии. Тетюхин характерным жестом показал греческому арбитру, мол, уважаемый, ты на
Тетюхин решает
Судейские ошибки «Белогорье» только разозлили. На старте третьей партии россияне вколачивали мячи в чужую половину площадки с мясом, после атак украдкой поглядывая на арбитра — что он выдумает на этот раз? Но грек ничего не выдумывал. Белгородцы постепенно успокаивались, злость ушла, а
А справедлив ли арбитр?
При счёте 1:2 по партиям дышать «Белогорью» стало легче — теперь лишь один выигранный сет отделял российскую команду от победу в финале. При этом и ошибка фатальной не была — она лишь переводила встречу в «золотой сет». На кураже белгородцы очень здорово начали четвёртый сет — два классных блока подряд позволили повести со счётом 3:0. В следующих розыгрышах турки приблизились, однако их игра не была безупречной — ошибок явно стало больше.
При счёте 6:4 в пользу «Белогорья» в игру вновь включился судья. Когда Бакун закрыл турецкую атаку блоком и отправился праздновать добытое очко вместе с командой, греческий арбитр издал протяжную трель и показал
А когда арбитр убирал карточку в карман турецкие телевизионщики, сами того не желая, крупным планом поймали кадр дня — грек повернулся к туркам и
Русский характер крепче!
Российские волейболисты этого, скорее всего, не видели, но игра «Белогорья» после этого несколько разладилась. Вернулись проблемы на силовой подаче, вновь появились трудности на приёме, и даже Мусэрский с передней линии не всегда атаковал безупречно. Так или иначе, к паузе «Белогорье» снова лидировало — 16:15. Игра была невероятно напряжённой, и железные нервы демонстрировал Сергей Тетюхин, атаковавший, казалось, без сил, но всегда безупречно.
Волейболисты «Белогорья» бросились обниматься и праздновать победу. Турки были повержены, сезон в целом спасён, а Сергей Тетюхин получил очередной трофей в коллекцию. К сожалению, последний.
Ах, да, там же была ещё и сыграна пятая партия! «Белогорье» выиграло и её — 15:11.
Михаил Чесалин