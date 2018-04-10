Волейбольный клуб «Белогорье» второй раз в истории завоевал Кубок CEV
ТАСС, 10 апреля. Российский клуб «Белогорье» стал обладателем Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV).
ТАСС, 10 апреля. Российский клуб «Белогорье» стал обладателем Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV).
Белгородская команда победила турецкий «Зираат Банкаси» (25:21) в четвертом сете ответной игры финальной серии и сравняла счет в матче — 2−2.
Встреча проходит в Анкаре. Первая игра завершилась победой российского клуба со счетом 3−0, по сумме двух матчей «Белогорье» стало победителем противостояния. Итоговый счет встречи в Турции уже не повлияет на итоговый расклад.
Белгородский клуб второй раз становится обладателем трофея. Ранее команда побеждала в финале Кубка CEV в сезоне-2008/09.
Кубок CEV является вторым по значимости волейбольным турниром в Европе после Лиги чемпионов. В прошлом году победителем соревнований стал французский «Тур».