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21:28 (мск), источник: ТАСС

Волейбольный клуб «Белогорье» второй раз в истории завоевал Кубок CEV

ТАСС, 10 апреля. Российский клуб «Белогорье» стал обладателем Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV).

Белгородская команда победила турецкий «Зираат Банкаси» (25:21) в четвертом сете ответной игры финальной серии и сравняла счет в матче — 2−2.

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Встреча проходит в Анкаре. Первая игра завершилась победой российского клуба со счетом 3−0, по сумме двух матчей «Белогорье» стало победителем противостояния. Итоговый счет встречи в Турции уже не повлияет на итоговый расклад.

Белгородский клуб второй раз становится обладателем трофея. Ранее команда побеждала в финале Кубка CEV в сезоне-2008/09.

Кубок CEV является вторым по значимости волейбольным турниром в Европе после Лиги чемпионов. В прошлом году победителем соревнований стал французский «Тур».

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