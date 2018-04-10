Волейбольный клуб «Белогорье» второй раз в истории завоевал Кубок CEV

Белгородская команда победила турецкий «Зираат Банкаси» (25:21) в четвертом сете ответной игры финальной серии и сравняла счет в матче — 2−2.

Читайте также Клуб «Белогорье» вышел в финал Кубка Европейской конфедерации волейбола

Встреча проходит в Анкаре. Первая игра завершилась победой российского клуба со счетом 3−0, по сумме двух матчей «Белогорье» стало победителем противостояния. Итоговый счет встречи в Турции уже не повлияет на итоговый расклад.

Белгородский клуб второй раз становится обладателем трофея. Ранее команда побеждала в финале Кубка CEV в сезоне-2008/09.