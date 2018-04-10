Волейболистки «Минчанки» проведут заключительный матч сезона в финале Кубка ЕКВ

Столь длинного сезона в еврокубках у белорусских волейбольных клубов ранее никогда не было. «Минчанка» успела подтвердить статус лучшей команды страны, победив в национальном чемпионате, а борьба на международной арене еще не завершилась. В повторном матче финала Кубка ЕКВ белоруски сыграют сегодня в 19.00 с турецким «Экзачибаши».

Первая игра в спорткомплексе «Уручье» завершилась поражением подопечных Виктора Гончарова 1:3. В ответном матче, для того чтобы сохранить шансы на завоевание почетного трофея, белорусской команде необходимо побеждать со счетом 3:0, 3:1 и побороться в «золотой» партии.

Команда заранее прибыла в Стамбул и уже провела тренировки в спорткомплексе «Бурхан Фелек». В Турцию из-за проблем со здоровьем не полетела Надежда Смирнова, есть повреждения у Анны Гришкевич, Ольги Пальчевской и Екатерины Сокольчик. По мнению главного тренера Виктора Гончарова, его подопечным удастся навязать борьбу, если получится сыграть на подаче мяча и справиться с приемом.