Юниорская сборная Беларуси по волейболу уступила Турции на старте ЧЕ в Чехии

Подопечные Алексея Ковалева выступают на предварительной стадии континентального первенства в группе 1, матчи которой проходят в чешском Злине. Белорусы проиграли соперникам из Турции со счетом 1:3 (18:25, 23:25, 25:19, 22:25). Встреча получилась упорной. После неудачного начала Алексей Ковалев сделал изменения в нападении и на месте блокирующего. Не самый удачный матч провел лидер атаки Владислав Давыскиба, который отметился всего 10 набранными очками. Несмотря на поражение, белорусы записали себе в актив 16 очков на блоке, восемь из них на счету Дмитрия Дылевского.

В других матчах группы 1 волейболисты Германии были сильнее Болгарии — 3:0, Чехия одолела Грецию — 3:0. Во втором туре встречаются Греция — Турция, Чехия — Болгария и Германия — Беларусь. В группе 2, матчи которой проходят в словацком Пухове, играют Украина, Россия, Италия, Франция, Бельгия и Словакия.

По две лучшие команды из групп выйдут в полуфинал чемпионата Европы (14 апреля), команды, занявшие 3−4 места, разыграют 5−8 позиции турнира.