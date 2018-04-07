«Зенит» — чемпион России

Источник: ВК "Зенит" Казань

Полуфинал. Вторые матчи

«Кузбасс» (Кемерово) — «Зенит» (Казань) — 2:3 (25:21, 18:25, 25:23, 22:25, 10:15). Счет в серии — 0:2.

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 3:2 (20:25, 16:25, 28:26, 25:18, 15:13). Счет в серии — 2:0.

Несмотря на то, что обе полуфинальные серии закончились в двух матчах, назвать их скучными язык не повернется. Питер и Москва сыграли максимальные 10 сетов, а Казань и Кемерово добрались до тай-брейка во втором матче. И сложиться в нем все могло как в одну, так и в другую сторону.

ФАКТОР ЛЕОНА

Настоящая битва титанов была в Кемерово. После того, как «Кузбасс» совершенно безропотно отдал три сета в Казани, мало кто ожидал, что вторая игра получится настолько упорной. Однако Томас Суммелвуо сумел правильно настроить свою команду.

Непонятно, правда, почему снова не появился на площадке главный бомбардир «Кузбасса» Виктор Полетаев. В первой игре он не принял участия из-за отравления. Что теперь? Тем поразительнее, что даже без своей звезды кемеровчане так здорово выглядели в матче с лучшим клубом мира.

Первый сет остался за хозяевами. Причем дело не только в ошибках «Зенита», но и в отличных действиях «Кузбасса». До самой концовки команды шли вровень, однако развязка осталась за сибиряками.

Примерно по тому же сценарию развивался и второй сет, но в решающий момент свое дело сделали убийственные подачи Леона. Как бы ни стремился Владимир Алекно в последние годы избавиться от леонозависимости, в решающие моменты партнеры играют именно на Вильфредо. И уже от того, насколько идет игра у него, зависит исход всего поединка. Во втором сете с «Кузбассом» пошло — и «Зенит» выиграл, в третьем не получилось — и Казань проиграла.

Именно кубинец с польским паспортом своими подачами догонял убежавших было в четвертом сете кемеровчан. Он подавал на вылет и на тай-брейке. Понятно, что хорошие отрезки были и у Мэтью Андерсона, и у Максима Михайлова, но главным действующим лицом на площадке был все-таки Леон. За эту тяжелейшую для Казани игру он набрал… 31 очко. Из которых сразу 10 — на подаче!

Что будет с «Зенитом», когда Вильфредо уйдет? Ответ даст следующий сезон. Но можно предположить, что доминировать в России и Европе так, как в последние годы, Казани будет гораздо тяжелее.

А вот за «Кузбасс» можно быть спокойным. Команда выглядит цельной, без ярко-выраженных слабых мест и, как показала практика, может биться даже без своего лидера. Не факт, кстати, что серия против «Зенита» закончилась бы двух матчах, играй Полетаев. Но что уж теперь рассуждать.

ДРАМА В ПИТЕРЕ

Удивительная статистика очных встреч была у московского «Динамо» и питерского «Зенита». Команды прежде были очень гостеприимны по отношению друг к другу. В регулярном чемпионате суперлиги клубы сошлись в первом же туре и в столице довольно неожиданно победил «Зенит» — 3:1. С таким же счетом закончилась ответная игра в Санкт-Петербурге. Только уже в пользу бело-голубых. В первом матче полуфинала динамовцы дома, пусть теперь и в пяти партиях, но снова уступили принципиальному сопернику. Теперь очередь была за подопечными Александра Климкина. И все шло к тому, что серия вернется в Москву.

«Динамо» провело первую половину игры ответного полуфинала образцово-показательно. Играло бы так и всегда, горы свернуло. Особенно выделялся Павел Круглов, который успевал и на блоке, и в атаке, и вообще вел за собой всю команду. Москвичи поймали кураж и на фоне того, что совершенно не шла игра у питерской звезды Ореоля Камехо, проиграть они могли только сами себе. Удивительно, но так оно и получилось. В третьем сете динамовцы вели 8:1 и, казалось, шансов у «Зенита» никаких. Вот только в свою победу слишком рано поверили и сами гости. При счете 2:0 и 21:17 в третьем сете игроки совсем уж расслабились, вероятно думая уже о третьем матче, за что и поплатились.

Как-то незаметно преимущество бело-голубых начало таять, а когда они спохватились — было уже поздно. «Зенит» к всеобщей неожиданности заработал сетбол — и тут же реализовал его. Психологический перевес тут же перешел на сторону гостей, которые на подъеме взяли и четвертую партию.

На тай-брейк команда Бориса Колчинса сумела собраться и на протяжении всей партии вела один-два очка. Однако при счете 13:11 питерцы сначала успешно снялись, а потом две подряд ошибки в атаке допустил Круглов. И как вот теперь оценивать его игру? С одной стороны, он был лучшим в этом матче, однако в ключевой момент всей игры дважды запустил мяч в аут…

Точку в игре, а вместе с ней и в серии, мощнейшей подачей на вылет поставил Павел Панков.

БИТВА ЗА ЕВРОКУБКИ