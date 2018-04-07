«Зенит» — чемпион России
В мужской суперлиге определились финалисты. За золото поборются Казань и
В мужской суперлиге определились финалисты. За золото поборются Казань и
Полуфинал. Вторые матчи
«Кузбасс» (Кемерово) — «Зенит» (Казань) — 2:3 (25:21, 18:25, 25:23, 22:25, 10:15). Счет в серии — 0:2.
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 3:2 (20:25, 16:25, 28:26, 25:18, 15:13). Счет в серии — 2:0.
Несмотря на то, что обе полуфинальные серии закончились в двух матчах, назвать их скучными язык не повернется. Питер и Москва сыграли максимальные 10 сетов, а Казань и Кемерово добрались до
ФАКТОР ЛЕОНА
Настоящая битва титанов была в Кемерово. После того, как «Кузбасс» совершенно безропотно отдал три сета в Казани, мало кто ожидал, что вторая игра получится настолько упорной. Однако Томас Суммелвуо сумел правильно настроить свою команду.
Непонятно, правда, почему снова не появился на площадке главный бомбардир «Кузбасса» Виктор Полетаев. В первой игре он не принял участия
Первый сет остался за хозяевами. Причем дело не только в ошибках «Зенита», но и в отличных действиях «Кузбасса». До самой концовки команды шли вровень, однако развязка осталась за сибиряками.
Примерно по тому же сценарию развивался и второй сет, но в решающий момент свое дело сделали убийственные подачи Леона. Как бы ни стремился Владимир Алекно в последние годы избавиться от леонозависимости, в решающие моменты партнеры играют именно на Вильфредо. И уже от того, насколько идет игра у него, зависит исход всего поединка. Во втором сете с «Кузбассом» пошло — и «Зенит» выиграл, в третьем не получилось — и Казань проиграла.
Именно кубинец с польским паспортом своими подачами догонял убежавших было в четвертом сете кемеровчан. Он подавал на вылет и на
Что будет с «Зенитом», когда Вильфредо уйдет? Ответ даст следующий сезон. Но можно предположить, что доминировать в России и Европе так, как в последние годы, Казани будет гораздо тяжелее.
А вот за «Кузбасс» можно быть спокойным. Команда выглядит цельной, без
ДРАМА В ПИТЕРЕ
Удивительная статистика очных встреч была у московского «Динамо» и питерского «Зенита». Команды прежде были очень гостеприимны по отношению друг к другу. В регулярном чемпионате суперлиги клубы сошлись в первом же туре и в столице довольно неожиданно победил «Зенит» — 3:1. С таким же счетом закончилась ответная игра в
«Динамо» провело первую половину игры ответного полуфинала
На
Точку в игре, а вместе с ней и в серии, мощнейшей подачей на вылет поставил Павел Панков.
БИТВА ЗА ЕВРОКУБКИ
Пока ведущие команды борются за медали, упорные сражения продолжаются и за пятое место, которое дает путевку в еврокубки на следующий сезон. И там далеко не все так предсказуемо, как можно было бы предположить. Так, новосибирский «Локомотив», который борется за попадание в «Финал четырех» Лиги чемпионов в первом матче всухую уступил новоуренгойскому «Факелу», а «Белогорье», которое находится в шаге от победы в Кубке ЕКВ, проиграло в домашней игре «Новее». Уступи белгородцы в ответной встрече в пятницу, впервые за много лет остались бы без Европы. Однако ценой огромных усилий Сергей Тетюхин и ко в гостях сумели сломить сопротивление самарцев. Благодаря чему сохраняют шансы попасть в Кубок вызова. Для этого «Белогорью» нужно побеждать в третьей игре, которая пройдет 14 апреля, а потом дважды обыграть победителя пары «Локомотив» — «Факел».