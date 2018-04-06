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Два «Зенита» поборются за победу в финале плей-офф мужского ЧР по волейболу
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Волейболисты
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Волейболисты
Второй матч серии до двух побед, прошедший в пятницу в
Счет в противостоянии стал 2−0 в пользу «Зенита», в первом матче в Москве петербургская команда также взяла верх в пяти партиях.
Таким образом, чемпионом России сезона-2017/18 точно станет «Зенит» — либо петербургский, либо казанский. Московские динамовцы поборются за бронзовые медали с «Кузбассом» (Кемерово).