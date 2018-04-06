Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Виктория Скрипаль сделала заявление о лжи Британии
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Кто такие родители-тигры и как они воспитывают детей
Самое страшное здание в Москве снесут до конца года
Новым худруком «Табакерки» назначен Владимир Машков
Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Депортиво1
Малага1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сент-Этьен1
ПСЖ0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ганновер-962
Вердер0
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА0
ЦСКА1
Хоккей. НХЛ
7.04
Питтсбург Пингвинз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
7.04
Тампа-Бэй Лайтнинг
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
7.04
Чикаго Блэкхокс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
7.04
Анахайм Дакс
Даллас Старз
Футбол. Первый дивизион
7.04
Луч-Энергия
Енисей
Все события
"Прекратить истерию": в ФРГ лишают Киев надежд остановить "СП-2"
Жириновский высказался об отставке Тулеева
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
Россияне сравняли счет в матче с австрийцами в Кубке Дэвиса
Дерби Манчестера, Ливерпуля и Мадрида: что смотреть на выходных
Мелания Трамп уходила от Дональда из-за измен
Джаред Лето путешествует автостопом по Америке
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Специалисты рассказали об опасности флешмоба с презервативами
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Фоторепортажи
16Ковальчук бил Пашнина, ЦСКА победил СКА
21Головин забил красиво, а Рэмси — еще лучше
22:40 (мск), источник: Р-Спорт

Два «Зенита» поборются за победу в финале плей-офф мужского ЧР по волейболу

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Волейболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли московское «Динамо» в серии полуфинала плей-офф чемпионата России и встретятся в финале с одноименной командой из Казани.

Источник: РИА "Новости"

Второй матч серии до двух побед, прошедший в пятницу в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 3−2 (20:25, 16:25, 28:26, 25:18, 15:13) в пользу хозяев.

Счет в противостоянии стал 2−0 в пользу «Зенита», в первом матче в Москве петербургская команда также взяла верх в пяти партиях.

Таким образом, чемпионом России сезона-2017/18 точно станет «Зенит» — либо петербургский, либо казанский. Московские динамовцы поборются за бронзовые медали с «Кузбассом» (Кемерово).

 Вдохновляющая на победы: очаровательная подруга хоккеиста Александра Бурмистрова
Вяльбе высказалась об обнаженных съемках российских лыжниц
Хабиб против Конора — дайте нам это прямо сейчас!
СКА уступил ЦСКА и уже в воскресенье может вылететь из плей-офф
Россияне сравняли счет в матче с австрийцами в Кубке Дэвиса
Дерби Манчестера, Ливерпуля и Мадрида: что смотреть на выходных
Олимпийский чемпион Легков завершил международную карьеру
Названы новые возможные соперники Нурмагомедова на турнире UFC
Новости
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Яна Поплавская остановила съемки выпуска нового шоу «ДНК» на НТВ Ведущая поделилась возмущением от увиденного в студии с подписчиками в соцсетях
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Калининграде мост «украсили» пластиковыми цветочными горшками
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Самые мотивирующие вещи недели от 680 до 3 000 рублей Мы собрали еще 5 самых красивых спортивных аксессуаров, устоять перед которыми у тебя нет шанса.
Дети
Дочь-красавица Ольги Кабо восхитила соцсети Актриса показала подросшую наследницу.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь