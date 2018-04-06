Достойные финала. Казанский «Зенит» обыграл «Кузбасс» в пяти партиях

Белый флаг «Кузбасс» не заготовил

Кемеровский «Кузбасс», выбивший «Белогорье» из турнирной сетки чемпионата России по волейболу, ехал на первый матч полуфинала в Казань с понятным настроем — победить ещё одного фаворита. Но без лидера команды Виктора Полетаева даже навязать борьбу фавориту не вышло — 0:3. Реабилитироваться кемеровской команде предстояло в домашнем матче, перед своими трибунами и с Полетаевым в составе. Белый флаг на вторую полуфинальную игру «Кузбасс» точно не брал, несмотря на то что отступать команде было некуда.



Впрочем, «Зенит» вряд ли рассчитывал на лёгкую прогулку. Никто не забыл финал Кубка России, в котором казанцы лишь в пятой партии сумели сломить сопротивление кемеровчан, которые, кстати, на предыдущей стадии тоже выбили из турнира «Белогорье». Кроме того, могла сказаться и эмоциональная обстановка: казанцы, приехав в Кемерово, отправились к ТЦ «Зимняя вишня», чтобы почтить память жертв пожара. Более того, недавняя трагедия позволила кемеровчанам сплотиться — они оказали «Кузбассу» невероятную поддержку во время матча.

Фортуна сыграла за «Кузбасс»

С самого начала встречи стало понятно, что легко «Зениту» во втором матче не будет. Уже в первых розыгрышах «Кузбасс» показал болельщикам и подачу навылет, и пару классных атак, и качественную игру на блоке. Опытных гостей такой старт не испугал: они держались стойко и всё-таки заставили гостей ошибаться — 8:5 к первой технической паузе. Но «Кузбасс» всё же не дал сопернику развить преимущество: результативные атаки Пашицкого и Карпухова не только воодушевляли болельщиков на трибунах, но и позволяли идти за «Зенитом» след в след.

Кемеровчане боролись, не жалея сил, и были за это вознаграждены — ко второму техническому тайм-ауту «Кузбасс» уже вёл в счёте — 16:15. Игра по-прежнему была равной: лидеры команд — Леон и Пашицкий — чередовали удачные атаки с ошибками, а потому в концовку команды вошли при равном счёте — 18:18. Но в решающие моменты Фортуна решила помочь хозяевам: два розыгрыша завершились в пользу «Кузбасса» благодаря удачным отскокам и рикошетам — 22:19. Владимир Алекно тут же взял тайм-аут, однако даже неудобная подача Артёма Вольвича не помогла «Зениту» спасти положение в первой партии, которая завершилась со счётом 25:21.

Суперподачи кубинца

Тяжёлая борьба продолжилась и во второй партии. «Зенит» снова выглядел чуть более уверенно: усилиями Вольвича в первый раз за игру набрал очко на блоке, а стараниями Леона — на подаче. К первой паузе казанцы снова подошли при счёте 8:5. У гостей разыгрался Леон, использовавший все шансы, которые предоставлял ему Бутько, однако одних его усилий было недостаточно. «Кузбасс» волевым усилием добавил в атаке и довольно быстро сумел счёт сравнять — 10:10.



На подаче Тавасиева кемеровчане заработали отрыв в два очка и сумели сохранить его ко второй паузе — 16:14. «Кузбасс» непозволительно много ошибался на подаче, но практически безупречно принимал и атаковал, а потому «Зениту» пришлось немало попотеть, чтобы сравнять счёт и выйти вперёд: только когда к мощным атакам Леона добавились сочные подачи Михайлова, казанцы сумели прорвать кемеровскую оборону — 19:18. А ключевым моментом третьей партии стали четыре суперподачи кубинского легионера «Зенита» — 23:18. Несмотря на тайм-аут, «Кузбасс» даже намекнуть на спасение не сумел. Леон завершил партию пятым эйсом — 25:18.

Ошибка вместо спасения

Главный вопрос для начала третьей партии — сумеет ли «Кузбасс» вернуть себе отличный приём, позволявший играть лучше «Зенита», но неожиданно растворившийся в концовке второго сета? Ошибка Михайлова проверить это не позволила, а с подачи Леона кемеровчане снялись сразу же: Подлесных атаковал так, что даже вездесущий Вербов выручить не сумел. К первому перерыву на табло снова горело 8:5, но на сей раз уже в пользу здорово атаковавших хозяев.



Сняться с подачи Кобзаря казанцы смогли только при счёте 5:9 и после тайм-аута Алекно. Однако две подряд ошибки Леона поставили «Зенит» в тяжёлое положение — 6:11. Несмотря на то что хозяева по-прежнему откровенно слабо подавали, гости никак не могли выбраться из пятиочковой ямы. «Кузбасс» явно поймал кураж и без видимого труда контролировал игру — 16:11.



До счёта 19:14 у кемеровчан всё шло гладко, но потом на подаче ошибся Пакшин, а Леон вновь включил свои суперспособности — 17:19. Владимир Алекно взял тайм-аут, чтобы подсказать своим подопечным, как ликвидировать оставшееся отставание. После результативной атаки Леона ситуация накалилась до предела — 22:23. Васильев сыграл блок-аут, а Михайлов сделал красивую скидку — 23:24. Леон в очередной атаке мог партию спасти, но своей ошибкой её закончил.

Партия. Матч. Серия

«Кузбасс» явно получал удовольствие от волейбола — это было видно по движениям, по глазам, по эмоциям. У кемеровчан по-прежнему не летела подача — каждая вторая-третья отправлялась в сетку или в аут, но они нивелировали это атакующей мощью и слаженной игрой на блоке — раз за разом Максим Михайлов упирался в руки соперников. По большому счёту, единственным безотказным оружием «Зенита» стали подачи Леона, в то время как у «Кузбасса» в атаке было приятное разнообразие: Карпухов и Подлесных атаковали, а Пашицкий блокировал — 16:15.