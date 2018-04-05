Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бывший ведущий программы «Суд идет» снова угодил за решетку
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Сергей Жуков показал взрослую красавицу-дочь от первого брака
Новый поворот в судьбе девушки, которой ревнивый муж отрубил руки
Все в сборе: Бекхэмы отдыхают на яхте с друзьями
Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Ак Барс
Футбол. Еврокубки
22:05
РБ Лейпциг
Марсель
Футбол. Еврокубки
22:05
Арсенал
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
22:05
Атлетико
Спортинг
Футбол. Еврокубки
22:05
Лацио
Зальцбург
Хоккей. НХЛ
6.04
Нью-Джерси Дэвилз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
6.04
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
6.04
Филадельфия Флайерз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
6.04
Вашингтон Кэпиталз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
6.04
Коламбус Блю Джэкетс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс3
Миннесота Уайлд1
Хоккей. НХЛ
6.04
Детройт Ред Уингз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
6.04
Флорида Пантерз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
6.04
Виннипег Джетс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз3
Чикаго Блэкхокс4
Хоккей. НХЛ
02:30
Баффало Сэйбрз2
Оттава Сенаторз4
Все события
«Мэй пора уходить»: британцев возмутила ложь Лондона о России
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом»
Лучшие игроки Лиги Европы собраны в ЦСКА и «Арсенале»
Фаворит Симеоне, непобедимый «Зальцбург». Анонс игр ЛЕ без ЦСКА
«Женщина-вамп»: Алсу удивила ярким макияжем
Все в сборе: Бекхэмы отдыхают на яхте с друзьями
5 новых фактов о лишнем весе
Макароны назвали диетической едой
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Налоги на гаражи и бани начислят автоматически
Фоторепортажи
8«Спартак» обыграл «Тосно»
17Бьерндален завершил карьеру
15:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Заречье-Одинцово» выступит в Кубке вызова сезона-2018/19

Подмосковное «Заречье-Одинцово» обыграло санкт-петербургскую «Ленинградку» в матче турнира за пятое-восьмое место в женской Суперлиги со счётом 3:1 (25:19, 26:24, 20:25, 25:20).

Подопечные Вадима Панкова одержали пятую победу в шести встречах и заняли пятое место, дающее право выступить в Кубке вызова следующего сезона. «Ленинградка» осталась на восьмой позиции.

Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Турнир за пятое-восьмое-места. Второй тур. Саратов

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 1:3 (19:25, 24:26, 25:20, 20:25).

 Чтобы убиться. Трусова уже сейчас прыгает круче Загитовой, но это тупик
На всё воля Путина. Что ждёт наш футбол после выборов
Лучшие игроки Лиги Европы собраны в ЦСКА и «Арсенале»
Фаворит Симеоне, непобедимый «Зальцбург». Анонс игр ЛЕ без ЦСКА
Брызгалова: Обвинять никого не хочется — вдруг это другой
В чём сила, брат? Кто теперь фаворит финала Запада
Перекресток для Шипулина. Уйти или остаться
Крушельницкий: Главная задача — вернуть медали ОИ
Украинец предупредил о последствиях бойкота соревнований в РФ
Новости
Авто
Новые идеи ГИБДД: к чему надо готовиться водителям Ежегодно российские дороги уносят 20 тысяч жизней. К 2030 году смертность должна стать нулевой. Такой ориентир власти поставили ГИБДД
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя» Смотрите фоторепортаж со съемочной площадки новой остросюжетной шпионской картины с участием звезд российского кино
Недвижимость
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Леди
Бизнес-идеи российских звезд, которые нас удивили Популярность не вечна, и пока есть возможность, заработанное нужно куда-то вложить. Некоторые бизнес-идеи нас очень удивили!
Дети
Педиатр назвал единственный способ переубедить антипрививочников Врач рассказал о том, как из противника прививок превратился в их ярого защитника
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь