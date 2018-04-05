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«Заречье-Одинцово» выступит в Кубке вызова сезона-2018/19
Подмосковное «Заречье-Одинцово» обыграло
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Подмосковное «Заречье-Одинцово» обыграло
Подопечные Вадима Панкова одержали пятую победу в шести встречах и заняли пятое место, дающее право выступить в Кубке вызова следующего сезона. «Ленинградка» осталась на восьмой позиции.
Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Турнир за
«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 1:3 (19:25, 24:26, 25:20, 20:25).