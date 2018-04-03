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10:10 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболистки «Минчанки» сыграют первый матч финала Кубка ЕКВ

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» сыграют сегодня первый матч финала Кубка Европейской конфедерации волейбола, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Соперник белорусской команды — турецкий «Экзачибаши». Клубы уже провели тренировки во Дворце спорта «Уручье» накануне. Как отметили в минском клубе, все билеты на предстоящую игру были проданы еще 30 марта. Главный тренер «Минчанки» Виктор Гончаров рассказал также, что предстоящий матч из-за проблем со здоровьем могут пропустить либеро Елена Федоринчик и нападающая Надежда Молосай.

На пути к финалу в Кубке ЕКВ белорусская команда обыграла сербское «Единство» (3:1, 3:0), французский «Безье» (2:3, 3:1), российскую «Уралочку» (3:1, 3:0). В «золотом» сете (15:8) в полуфинале был обыгран немецкий «Штутгарт» (3:2, 2:3).

Волейболистки «Минчанки» и «Экзачибаши» встречались в прошлом сезоне еврокубков в квалификации Лиги чемпионов. Турецкая команда была дважды сильнее (3:1, 3:0).

Первый финальный матч Кубка ЕКВ начнется в спорткомплексе «Уручье» в 19.30. Телеканал «Беларусь 5» проведет прямую трансляцию матча.

Ответный поединок, в котором и определится обладатель почетного трофея, пройдет 10 апреля в Стамбуле в спорткомплексе «Бурхан Фелек».

В прошлом сезоне обладателем Кубка ЕКВ стали волейболистки казанского «Динамо».

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