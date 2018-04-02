Волейболистки «Минчанки» готовятся дать бой турецкому «Экзачибаши» в финале Кубка ЕКВ

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Сегодня в 19.30 на площадке спортивного комплекса «Уручье» столичная «Минчанка» сыграет первый из двух матчей финала.



Кубка ЕКВ. Соперник — турецкий «Экзачибаши», имеющий внушительный список завоеванных титулов и трофеев. Белорусские волейболистки европейские турниры выигрывали лишь однажды.

В 1987 году минский «Коммунальник» поднял над головами Кубок обладателей кубков. Теперь покорить эту вершину постараются девушки из «Минчанки».



Итальянский «Паллаволо Нельсен», в противостоянии с которым «Коммунальник» завоевал свой единственный европейский титул, был крепкой командой, но едва ли дотягивал до регалий «Экзачибаши». Турчанки — 28-кратные победительницы национального чемпионата, победительницы Кубка обладателей кубков, Лиги чемпионов, обладательницы золотых медалей клубного чемпионата мира (дважды) и состава, который еще год назад именовали сборной мира. У «Минчанки» все куда скромнее. Белорусская команда — единственная среди участниц Кубка ЕКВ, не имеющая в составе легионерок. Ее бюджет турецкому проигрывает в разы. Но в зале за кольцевой, куда еще в прошлом году перебралась женская половина клуба «Минск», об этой статистике стараются не думать. Виктор Гончаров, приглаживая свои фирменные усы (их главный тренер обещал сбрить в случае завоевания девушками Кубка), встречает на пороге. Поднимаясь по лестнице, рассказывает о планах преобразования доставшегося команде старенького спорткомплекса (зато свой!) в центр волейбола с выстроенной системой подготовки, по-отечески улыбается собравшимся девчонкам. В том, что этому человеку удалось создать вокруг себя такую теплую, семейную атмосферу и превратить игроков в настоящую команду, судя по всему, кроется главный секрет «Минчанки». В 2016 году перспектива встречи с «Экзачибаши» (белоруски проиграли турчанкам в третьем круге квалификации Лиги чемпионов) вызывала благоговейный трепет. Сегодня наблюдающая за работой подруг со скамейки (из-за травмы девушка готовится по индивидуальному графику) Надежда Смирнова о финале рассуждает с несколько иных позиций.

— В волейболе очень многое зависит не только от индивидуальных способностей, но и от отношений внутри команды и взаимодействий между игроками. Это в баскетболе лидер может выйти на площадку и набросать сопернику. В волейболе один человек, пусть даже самый гениальный, ничего не сделает. Здесь всегда побеждает команда. Так мы и добрались до финала. Без легионерок. Хотя не факт, что, если бы кого-то взяли ради усиления, было бы проще. У всех разные менталитеты, взгляды, характеры. Тренерам приходится не просто набирать игроков с необходимыми навыками, а создавать коллектив.



Аналогичного мнения придерживаются, к слову, и турчанки. Принявший команду в прошлом году бразилец Марко Аурелио Мотта перекроил состав, добавив в него национального колорита. В Минск, например, уже не приедет будоражившая мужскую часть трибун Дворца спорта бразильянка Таиса, но титулов Тияны Бошкович, Джордан Ларсон и Майи Огненович по-прежнему хватит на пяток иных команд. По этой же причине, замечает Смирнова, начинать финал в «Уручье» для «Минчанки» не самый удачный вариант.

Впрочем, это не должно стать большой проблемой. На сегодняшний матч уже проданы все билеты, а значит, поддержка у девушек будет не хуже, чем в полуфинале против «Штутгарта». Тот матч, завершившийся «золотой партией», болельщики в соцсетях вспоминают до сих пор. И все хотят продолжения.



Виктор Гончаров напоминает: как бы ни закончились два оставшихся матча, нынешний сезон в исполнении «Минчанки» можно смело называть успешным. Понимание этого заметно раскрепостило девушек. Только что они в очередной раз выиграли звание чемпионок страны, и всего за пару дней до матча, способного стать главным сражением карьеры. На тренировке у них непринужденная обстановка. Главный тренер призывает не проводить аналогий с прошлогодними играми против «Экзачибаши».