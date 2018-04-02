Волейболистки «Минчанки» готовятся дать бой турецкому «Экзачибаши» в финале Кубка ЕКВ
Минчанка приглашает на финал Кубка ЕКВ.
Минчанка приглашает на финал Кубка ЕКВ.
Сегодня в 19.30 на площадке спортивного комплекса «Уручье» столичная «Минчанка» сыграет первый из двух матчей финала.
Кубка ЕКВ. Соперник — турецкий «Экзачибаши», имеющий внушительный список завоеванных титулов и трофеев. Белорусские волейболистки европейские турниры выигрывали лишь однажды.
В 1987 году минский «Коммунальник» поднял над головами Кубок обладателей кубков. Теперь покорить эту вершину постараются девушки из «Минчанки».
Итальянский «Паллаволо Нельсен», в противостоянии с которым «Коммунальник» завоевал свой единственный европейский титул, был крепкой командой, но едва ли дотягивал до регалий «Экзачибаши». Турчанки — 28-кратные победительницы национального чемпионата, победительницы Кубка обладателей кубков, Лиги чемпионов, обладательницы золотых медалей клубного чемпионата мира (дважды) и состава, который еще год назад именовали сборной мира. У «Минчанки» все куда скромнее. Белорусская команда — единственная среди участниц Кубка ЕКВ, не имеющая в составе легионерок. Ее бюджет турецкому проигрывает в разы. Но в зале за кольцевой, куда еще в прошлом году перебралась женская половина клуба «Минск», об этой статистике стараются не думать. Виктор Гончаров, приглаживая свои фирменные усы (их главный тренер обещал сбрить в случае завоевания девушками Кубка), встречает на пороге. Поднимаясь по лестнице, рассказывает о планах преобразования доставшегося команде старенького спорткомплекса (зато свой!) в центр волейбола с выстроенной системой подготовки,
— В волейболе очень многое зависит не только от индивидуальных способностей, но и от отношений внутри команды и взаимодействий между игроками. Это в баскетболе лидер может выйти на площадку и набросать сопернику. В волейболе один человек, пусть даже самый гениальный, ничего не сделает. Здесь всегда побеждает команда. Так мы и добрались до финала. Без легионерок. Хотя не факт, что, если бы
Аналогичного мнения придерживаются, к слову, и турчанки. Принявший команду в прошлом году бразилец Марко Аурелио Мотта перекроил состав, добавив в него национального колорита. В Минск, например, уже не приедет будоражившая мужскую часть трибун Дворца спорта бразильянка Таиса, но титулов Тияны Бошкович, Джордан Ларсон и Майи Огненович
Впрочем, это не должно стать большой проблемой. На сегодняшний матч уже проданы все билеты, а значит, поддержка у девушек будет не хуже, чем в полуфинале против «Штутгарта». Тот матч, завершившийся «золотой партией», болельщики в соцсетях вспоминают до сих пор. И все хотят продолжения.
Виктор Гончаров напоминает: как бы ни закончились два оставшихся матча, нынешний сезон в исполнении «Минчанки» можно смело называть успешным. Понимание этого заметно раскрепостило девушек. Только что они в очередной раз выиграли звание чемпионок страны, и всего за пару дней до матча, способного стать главным сражением карьеры. На тренировке у них непринужденная обстановка. Главный тренер призывает не проводить аналогий с прошлогодними играми против «Экзачибаши».
— Год назад мы были совсем другими. От одного названия «Экзачибаши» у девушек подкашивались коленки, и управлять ими на площадке было невозможно. В минувшем сезоне мы думали, как бы кому крупно не проиграть, в нынешнем во всех играх настраиваемся только на победу. В том числе и в матче против «Экзачибаши». Конечно, сложно бороться с командой, в составе которой есть игроки сборных США, Сербии, Турции, но мы уже обыгрывали в нынешнем сезоне соперников, которые считались фаворитами. Почему бы не сделать это еще раз?
Тренер знает, о чем говорит. Игры «Экзачибаши» Гончаров разобрал покадрово, теперь пытается моделировать во время тренировок. В режиме «симулятора» весомые контраргументы у минчанок находятся и против Бошкович, и против Ларсон. В игре, понятное дело, все будет несколько иначе, но Виктор Федорович уже сейчас пытается заглянуть в будущее. В следующем сезоне «Минчанке» предстоит выступать в российской Суперлиге, и готовиться к этому испытанию уже пора.
— 10 апреля мы сыграем в Турции ответный матч финала и сразу после возвращения будем проводить большое собрание. Нужно четко разобраться, кто будет продлевать контракты, кто решит уехать. Надеюсь, большинство игроков останется, но могут быть разные варианты, и я, признаться, волнуюсь не меньше, чем перед финалом. Я
komashko@sb.by