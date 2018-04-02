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10:39 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболисты «Строителя» и «Шахтера» разыграют золотые медали чемпионата Беларуси

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты минского «Строителя» и солигорского «Шахтера» разыграют золотые медали 27-го чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Две команды вышли в решающую стадию по итогам полуфинального этапа турнира, в котором шесть лучших клубов были разбиты на две подгруппы. Солигорская команда по итогам трех туров, проводившихся в течение марта, уверенно победила витебский «Марко» и обуховский «Легион», заняв первое место. Минский «Строитель» возглавил подгруппу Б, набрав 16 очков из 18 возможных. В заключительной игре полуфинального этапа столичная команда неожиданно уступила брестскому «Западному Бугу» — 2:3.

Финальная серия за первое место между «Шахтером» и «Строителем» стартует 14 апреля в Солигорске. В борьбе за бронзовые награды встретятся «Легион» из Обухово (Гродненский район) и борисовский БАТЭ-БГУФК. Действующим чемпионом страны является солигорский «Шахтер».

В женском чемпионате Беларуси по волейболу разыграны все три комплекта медалей. Как сообщалось, первое место заняла «Минчанка», второе — брестское «Прибужье». Бронзовым призером стала мозырская «Жемчужина Полесья», которая обыграла гродненский «Коммунальник-ГрГУ» — 3:1.

Для «Минчанки» сезон-2017/2018 не завершен. Белорусская команда выступит в финале Кубка ЕКВ, куда вышла впервые в своей истории. 3 апреля (в 19.30) на площадке спорткомплекса «Уручье» состоится первый из двух матчей в борьбе за почетный трофей с турецким «Экзачибаши». Телеканал «Беларусь 5» проведет прямую трансляцию игры.

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