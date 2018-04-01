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17:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Эмоции через край. Казань меняет Леона на Нгапета и Спиридонова

В разгар плеф-офф действующие чемпионы России объявили о революции в составе, подписав контракт с французом-хулиганом.

Источник: Спорт-Экспресс

Мужчины. Чемпионат России. Плей-офф. Полуфинал. Первые матчи

Зенит-Казань — Кузбасс — 3:0 (25:16, 25:20, 25:12). Динамо М — Зенит СПб — 2:3 (20:25, 25:22, 11:25, 25:16, 10:15). Вторые матчи серии до двух побед пройдут 6 апреля.

В следующем сезоне казанский «Зенит», за последние годы выигравший все, что только можно, предстанет совсем другим. Команду решил покинуть доигровщик Вильфредо Леон, кубинец с польским паспортом. Безусловно, это серьезная потеря, но «Зенит» уже нашел замену.

ПРОСТО ЛУЧШИЙ

О том, что Леон по окончании сезона покинет «Зенит», стало известно 30 марта. Сам игрок сообщил об этом через «Инстаграм». «Я решил не продлевать контракт с «Зенитом». Я хотел бы поблагодарить клуб и тренера за создание идеальных условий для работы и моего развития в волейболе. В этом замечательном клубе я получил титулы, о которых мечтал — выиграл чемпионат России, Кубок России, Суперкубок России, Лигу чемпионов, а также клубный чемпионат мира.

В этом сезоне у нас еще две задачи — выиграть чемпионат России и «Финал четырех» Лиги чемпионов. Как профессионал, я гарантирую, что буду играть всем сердцем и приложу все свое мастерство, чтобы выиграть эти турниры. Я расстаюсь с «Зенитом» в дружеских отношениях. Мы не исключаем сотрудничества в будущем, — написал Леон.

На следующий день после этой новости Леон вышел в стартовом составе на первый полуфинальный матч против «Кузбасса» и стал лучшим по мнению болельщиков, которые проголосовали за него в соцсетях. Поклонники «Зенита», пришедшие поддержать команду на трибунах, тепло приветствовали Леона. Он практически в каждой игре делал максимум из того, что мог.

Леон выступал за «Зенит» с 2014 года и помог казанской команде выиграть все возможные титулы в клубном волейболе. Но и сам игрок в Казани перешел на новый уровень, став лучшим в мире. Теперь он продолжит карьеру в «Перудже», где заменит Ивана Зайцева. Видимо, контракт Зайцева покроет расхода на контракт Леона.

ХУЛИГАН ВМЕСТО «БОТАНИКА»

В «Зените» об уходе Леона стараются публично не говорить. На официальном сайте появилась короткая заметка с заявлением игрока, да Максим Михайлов после разгрома «Кузбасса» не смог уйти от этой темы. «Ему нужно двигаться дальше», — резюмировал диагональный.

Леон в Казани отличался безупречным поведением. И причина его отъезда не обязательно в том, что со звездой не договорились по деньгам на переговорах о новом контракте. Может быть, на переезде в Италию настояла польская супруга волейболиста. Может быть, в «Перудже» просто не торговались, согласившись на все требования, а заодно и бонусы пообещали. В любом случае, вопрос решен.

На позиции доигровщика Леона в «Зените» заменит француз Эрвин Нгапет, выступающий за итальянскую «Модену». Нгапет подписал с Казанью двухлетний контракт. Несколько лет назад он считался одним из ярчайших волейболистов мира, но череда скандалов подпортила его репутацию. Он и дрался в ночных клубах, и попадал в аварии, и попадался без прав за рулем.

В России Нгапет уже играл. Он подписал контракт с «Кузбассом» на сезон-2013/14, но в январе сбежал из Кемерово. Из команды, которую тогда тренировал его отец. Спортсмен объяснил свое поведение семейными проблемами, но «Кузбасс» он однозначно подвел. Кемеровские болельщики уже пишут на волейбольных форумах «теплые» слова в адрес Нгапета и с нетерпением ждут его на домашнем матче в следующем сезоне.

В конце прошлого года француз самовольно покинул расположение «Модены», протестуя против работы главного тренера Радостина Стойчева. Но руководство клуба убедило тренера и игрока хотя бы до окончания сезона потерпеть. Кстати, с тренерами Нгапет конфликтовал и раньше. Еще совсем молодым он задирал наставника сборной Франции Филиппа Блана, за что был изгнан из состава «трехцветных».

Эмоций «Зениту» Нгапет точно добавит. С чисто спортивной точки зрения сложнее всего придется связующему казанцев Александру Бутько. Ему надо подстраиваться и под то, как француз действует на приеме и доводит мяч до связки, и под то, на какой высоте он может атаковать. Кстати, Нгапет, комментируя свой переход в «Зенит», назвал Леона лучшим волейболистом мира.

ПЛЮС СПИРИДОНОВ

В следующем сезоне за «Зенит» будет играть и самый эпатажный волейболист России Алексей Спиридонов. В 2016-м он покинул Казань после двух побед в Лиге чемпионов, не говоря о национальном чемпионате, Кубке и Суперкубке. Спиридонов ушел в «Енисей», заявив, что сложно получать постоянную игровую практику в соперничестве с Леоном и Мэттом Андерсоном.

В Красноярске он задавал тон в предыдущем сезоне и половину текущего. Но потом не то, что резко сдал, но просто доигрывал. О своем уходе из «Енисея» Спиридонов сказал еще до Нового года. Он отличался не только резкими высказываниями в соцсетях по любому громкому поводу, но и агрессивным поведением во время матчей.

В плане эмоций он совершенно точно не просто не уступит Нгапету, но даже превзойдет его. Спиридонов опять будет в «Зените» третьим доигровщиком. Сейчас на замену редко выходят Максим Пантелеймоненко и Игорь Юдин, но их, скорее всего, в команде не будет.

В предстоящем сезоне «Зенит» будет другим. И станет понятно — это Казань так сильна с Леоном, или Леон с Казанью.

Но и этот еще нужно доиграть. В «Финале четырех» Лиги чемпионов, который пройдет в Казани, «Зениту» может выпасть «Перуджа». Та самая, в которую переходит Леон. В чемпионате России команда Владимира Алекно пока еще не вышла в финал, но этот вариант очень вероятен. И вероятна финальная битва с «Зенитом» питерским.

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