Волейболистки московского «Динамо» вышли в финал чемпионата России

Волейболистки «Динамо» проиграли первый сет со счетом 23:25, а затем победили в трех следующих партиях (26:16, 25:20, 25:14). Игра продолжалась 1 час 34 минуты. В первом матче «Динамо» также одержало победу со счетом 3−1. Московский клуб в серии до двух побед выиграл со счетом 2−0 и вышел в финал чемпионата России.