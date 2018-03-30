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17:29 (мск), источник: ТАСС

Волейболистки московского «Динамо» вышли в финал чемпионата России

ТАСС, 30 марта. Женский волейбольный клуб «Динамо» из Москвы со счетом 3−1 одержал победу над красноярским «Енисеем» во втором матче полуфинала чемпионата России и вышел в финал соревнований. Встреча прошла в Доме спорта им. Дворкина в Красноярске.

Волейболистки «Динамо» проиграли первый сет со счетом 23:25, а затем победили в трех следующих партиях (26:16, 25:20, 25:14). Игра продолжалась 1 час 34 минуты. В первом матче «Динамо» также одержало победу со счетом 3−1. Московский клуб в серии до двух побед выиграл со счетом 2−0 и вышел в финал чемпионата России.

В финале московское «Динамо» встретится с казанским «Динамо». Волейболистки казанского клуба в полуфинальной серии обыграли «Уралочку», представляющую Свердловскую область, со счетом 2−0.

Финальная серия и серия за третье место пройдут до трех побед. Первые матчи запланированы на 16, 17 и 21 апреля.

Действующим чемпионом России является московское «Динамо». В финальной серии прошлого сезона они обыграли казанское «Динамо» со счетом 3−1.

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