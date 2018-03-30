Волейболистки московского «Динамо» вышли в финал чемпионата России

Волейболистки «Динамо» проиграли первый сет со счетом 23:25, а затем победили в трех следующих партиях (26:16, 25:20, 25:14). Игра продолжалась 1 час 34 минуты. В первом матче «Динамо» также одержало победу со счетом 3−1. Московский клуб в серии до двух побед выиграл со счетом 2−0 и вышел в финал чемпионата России.
В финале московское «Динамо» встретится с казанским «Динамо». Волейболистки казанского клуба в полуфинальной серии обыграли «Уралочку», представляющую Свердловскую область, со счетом 2−0.
Финальная серия и серия за третье место пройдут до трех побед. Первые матчи запланированы на 16, 17 и 21 апреля.
Действующим чемпионом России является московское «Динамо». В финальной серии прошлого сезона они обыграли казанское «Динамо» со счетом 3−1.