Российская волейболистка Кошелева будет прооперирована 3 апреля в Германии

Кошелева, которая выступает за турецкий «Галатасарай», получила повреждение колена в матче Лиги чемпионов с итальянской «Новарой» 21 марта.

«Операция пройдет 3 апреля в Германии, после чего начнется восстановление. Срок восстановления для такой травмы составляет пять-шесть месяцев. О чемпионате мира я не задумываюсь, а думаю о своем здоровье», — призналась Кошелева.