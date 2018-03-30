Волейболист Леон объявил, что не будет продлевать контракт с казанским «Зенитом»

Леон выступает за «Зенит» с 2014 года. В составе казанского клуба 24-летний кубинец трижды выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Суперкубок России, четырежды — Кубок России, один раз — клубный чемпионат мира. Дважды Леон признавался самым ценным игроком Лиги чемпионов.
«Я хочу официально объявить, что решил не продлевать контракт с “Зенитом”. Я благодарю клуб и тренера за то, что создали идеальные условия для моего профессионального развития. В этом замечательном клубе я завоевал титулы, о которых мечтал: я выиграл чемпионат и Кубок России, Суперкубок России, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира», — написал Леон в своем аккаунте в Instagram.
«В этом сезоне перед нами стоят еще две задачи — плей-офф чемпионата России и финал Лиги чемпионов. Как профессионал я гарантирую, что сделаю все для победы в этих турнирах. День финала Лиги чемпионов совпадает с днем рождения моей дочери, и победа будет лучшим подарком. Я расстаюсь с “Зенитом” в дружеских отношениях. Мы не исключаем дальнейшего сотрудничества в будущем», — добавил Леон.
Ранее в пятницу стало известно, что чемпион Европы 2015 года в составе сборной Франции доигровщик Эрвин Нгапет продолжит карьеру в казанском «Зените».