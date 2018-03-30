Волейболист Леон объявил, что не будет продлевать контракт с казанским «Зенитом»

Источник: РИА "Новости"

Леон выступает за «Зенит» с 2014 года. В составе казанского клуба 24-летний кубинец трижды выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Суперкубок России, четырежды — Кубок России, один раз — клубный чемпионат мира. Дважды Леон признавался самым ценным игроком Лиги чемпионов.

«Я хочу официально объявить, что решил не продлевать контракт с “Зенитом”. Я благодарю клуб и тренера за то, что создали идеальные условия для моего профессионального развития. В этом замечательном клубе я завоевал титулы, о которых мечтал: я выиграл чемпионат и Кубок России, Суперкубок России, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира», — написал Леон в своем аккаунте в Instagram.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bg8K7GLBBD8/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:45.44994944388271% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bg8K7GLBBD8/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">I want to officially inform that I have decided not to renew my contract with Zenit Kazan. I would like to thank the Club and the Coach for creating the perfect conditions for my sport development. In this wonderful Club, I achieved titles that I was dreaming of – I won the Russian Championship, the Russian Cup, the Russian Super Cup, CEV Champions League, as well as the Club World Championship. This season we are facing two more challenges - the playoffs of the Russian Championships and the final of CEV Champions League. As a professional I guarantee that I will give all my skills and heart to win in these competitions. The day of the CEV Champions League final match is my daughter's first birthday, so winning would be the best gift. I part my ways with Zenit in friendship. We do not rule out further cooperation in the future. Best regards to Zenit fans - thank you for your support for all these years. Keep your fingers crossed for me in the future.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/wilfredo_leon_official/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Wilfredo León Venero</a> (@wilfredo_leon_official) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-30T08:10:44+00:00">30 Мар 2018 в 1:10 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«В этом сезоне перед нами стоят еще две задачи — плей-офф чемпионата России и финал Лиги чемпионов. Как профессионал я гарантирую, что сделаю все для победы в этих турнирах. День финала Лиги чемпионов совпадает с днем рождения моей дочери, и победа будет лучшим подарком. Я расстаюсь с “Зенитом” в дружеских отношениях. Мы не исключаем дальнейшего сотрудничества в будущем», — добавил Леон.