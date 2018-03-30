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12:37 (мск), источник: Р-Спорт

Чемпион Европы по волейболу француз Нгапет заявил, что переходит в казанский «Зенит»

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Чемпион Европы 2015 года в составе сборной Франции по волейболу доигровщик Эрвин Нгапет заявил, что продолжит карьеру в казанском «Зените».

В настоящее время француз, выступавший в 2013 году за кемеровский «Кузбасс», является игроком итальянской «Модены». Отмечается, что контракт Нгапета с казанцами будет рассчитан на два года.

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«Я принял решение уйти, я еду в Казань. По двум простым причинам: во-первых, я чувствую, что сделал все в “Модене”. Я был там четыре с половиной года, и, кроме Лиги чемпионов, я выиграл все. Я чувствую, что погрузился в рутину», — сказал Нгапет, которого цитирует volleyball.it.

«(Вторая причина) Радостин Стойчев — хороший тренер, но это не мой тип специалиста. У нас были разногласия. Мне нравится свобода в моей игре. Он хочет, чтобы все было четко обрисованным, в рамках. Я не такой игрок. Его контракт действует еще два года, и я не могу продолжать выступать в игровой системе, которая меня не устраивает. Будет лучше, если я уйду», — добавил волейболист.

По предположению СМИ, Нгапет будет получать в Казани около миллиона долларов в год. Француз не стал отрицать эту информацию, сказав, что сумма «в этих пределах». Он также отметил, что отдельно на его решение повлиял, тот факт, что «Зенит» тренирует Владимир Алекно.

«Это меняет все для меня. Он знает французский язык, французский волейбол. И потом — это же Казань. Сколько я играю — они всегда в финале. Для любого волейболиста Казань — это обязательная цель. Как только они позвонили мне, я сразу сказал “да”. Я мог бы выбрать более простой вариант и продолжить карьеру в Азии, но это бы было бессмысленно», — пояснил игрок.

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