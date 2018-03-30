Чемпион Европы по волейболу француз Нгапет заявил, что переходит в казанский «Зенит»

В настоящее время француз, выступавший в 2013 году за кемеровский «Кузбасс», является игроком итальянской «Модены». Отмечается, что контракт Нгапета с казанцами будет рассчитан на два года.

«Я принял решение уйти, я еду в Казань. По двум простым причинам: во-первых, я чувствую, что сделал все в “Модене”. Я был там четыре с половиной года, и, кроме Лиги чемпионов, я выиграл все. Я чувствую, что погрузился в рутину», — сказал Нгапет, которого цитирует volleyball.it.

«(Вторая причина) Радостин Стойчев — хороший тренер, но это не мой тип специалиста. У нас были разногласия. Мне нравится свобода в моей игре. Он хочет, чтобы все было четко обрисованным, в рамках. Я не такой игрок. Его контракт действует еще два года, и я не могу продолжать выступать в игровой системе, которая меня не устраивает. Будет лучше, если я уйду», — добавил волейболист.

По предположению СМИ, Нгапет будет получать в Казани около миллиона долларов в год. Француз не стал отрицать эту информацию, сказав, что сумма «в этих пределах». Он также отметил, что отдельно на его решение повлиял, тот факт, что «Зенит» тренирует Владимир Алекно.