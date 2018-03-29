«Минчанка» в седьмой раз выиграла золотые медали чемпионата Беларуси по волейболу

Матч состоялся в брестском спорткомплексе «Олимп». Подопечным Виктора Гончарова понадобилось немногим более часа, чтобы добиться успеха. Ранее столичная команда победила дважды на своей площадке — 3:0, 3:0. «Минчанка» ранее завоевывала золотые медали в 2001, 2004, 2007, 2010, 2016 и 2017 годах. Брестская команда трижды становилась чемпионом страны.
Игры национального чемпионата стали также этапом подготовки минской команды к финальным матчам Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ). В решающей стадии престижного турнира белоруски сыграют против турецкого «Экзачибаши». Первый матч состоится 3 апреля в спорткомплексе «Уручье», ответный — 10 апреля в Стамбуле.