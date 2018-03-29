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20:30 (мск), источник: БЕЛТА

«Минчанка» в седьмой раз выиграла золотые медали чемпионата Беларуси по волейболу

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Минчанка» в седьмой раз выиграла золотые медали чемпионата Беларуси по волейболу, обыграв в третьем матче финальной серии брестское «Прибужье» со счетом 3:0 (25:17, 25:17, 25:15), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Матч состоялся в брестском спорткомплексе «Олимп». Подопечным Виктора Гончарова понадобилось немногим более часа, чтобы добиться успеха. Ранее столичная команда победила дважды на своей площадке — 3:0, 3:0. «Минчанка» ранее завоевывала золотые медали в 2001, 2004, 2007, 2010, 2016 и 2017 годах. Брестская команда трижды становилась чемпионом страны.

Игры национального чемпионата стали также этапом подготовки минской команды к финальным матчам Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ). В решающей стадии престижного турнира белоруски сыграют против турецкого «Экзачибаши». Первый матч состоится 3 апреля в спорткомплексе «Уручье», ответный — 10 апреля в Стамбуле.

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