«Галатасарай» без Кошелевой уступил «Вакыфбанку» в серии ½ финала чемпионата Турции
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Волейболистки «Галатасарая», за который выступает россиянка Татьяна Кошелева, проиграли «Вакыфбанку» в серии ½ финала
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Волейболистки «Галатасарая», за который выступает россиянка Татьяна Кошелева, проиграли «Вакыфбанку» в серии ½ финала
Первая игра завершилась поражением «Галатасарая» — 0−3. Ответный матч, прошедший во вторник в Стамбуле, завершился со счетом 3−2 (25:23, 24:26, 22:25, 32:30, 15:8) в пользу «Вакыфбанка».
Кошелева 21 марта в первом матче «Раунда шести» Лиги чемпионов с итальянской «Новарой» получила повреждение. В понедельник волейболистка сообщила РИА Новости, что повторное обследование выявило разрыв крестообразной связки колена.
Счет в серии до двух побед стал 2−0 в пользу «Вакыфбанка». В финале чемпионата Турции «Вакыфбанк» сыграет с клубом «Эджзаджибаши». «Галатасарай» в серии за третье место встретится с «Фенербахче».